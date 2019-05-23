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Политика

Зеленский отрицает возможность ведения переговоров с Россией, — СМИ

14:19 23 мая 2019 779
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

После заявления команды Зеленского об инициировании референдума по вопросу о путях достижения мирных договоренностей с Россией, которое возмутило украинское общество, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет.

Об этом он сказал журналистам 23 мая перед началом выступления на IForum в Киеве, сообщает Hromadske.ua.

В период предвыборной кампании тогда еще будущий гарант постоянно повторял, что нужно садиться за стол переговоров и договариваться.

Напомним, волонтеры провели акцию под Администрацией президента, напомнив шестому президенту Украины, что с убийцами мир не заключают.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», волонтеры из «Повернись живим» рассказали об опросе украинских военных об их отношении к возможным переговорам с боевиками «Л/ДНР». В оперативном командовании «Север» объяснили цели проведения опроса и заявили, что документ отменен и проводится служебная проверка.

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