Политика

Зеленский провел переговоры с Меркель: что обсуждали

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский, который публично назвал Россию агрессором, провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Донбассе, а также подтвердили необходимость полной реализации Минских соглашений. Об этом говорится пишет «Европейская правда», ссылаясь на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

Также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества между Германией и Украиной и внутренние события в нашей стране.

«Обе стороны подчеркнули необходимость полной реализации Минских договоренностей и заинтересованности в продолжении тесного сотрудничества в Нормандском формате. Они договорились с этого и по другим вопросам поддерживать тесный рабочий контакт», — цитирует «Европейская правда» заявление Зайберта.

На официальной странице украинского президента информации о разговоре пока нет.

Как сообщали «ФАКТЫ», 21 мая состоялись телефонные переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным. Главной темой беседы стала ситуация в Украине. Как заявили в Берлине, стороны обсудили будущее Минских соглашений.

Напомним, в тот же день, 21 мая, новый глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что команда Зеленского рассматривает возможность вынести на всенародный референдум вопрос о заключении с Москвой мирных договоренностей, которые касаются конфликта на Донбассе.

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