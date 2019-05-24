- 14:54 Вам не угодить: Притула жестко обратился к украинцам
- 14:42 Экс-глава Генштаба ВСУ Замана вышел на свободу
- 14:36 Украина – США: где смотреть онлайн матч ЧМ-2019 в Польше
- 14:32 Бойцы "Азова" уничтожили штаб оккупантов на Донбассе и показали видео операции
- 14:14 Партия Порошенко на выборах будет называться "ЕС"
- 14:11 Из-за сильного дождя улицы Киева начали уходить под воду: видео потопа на Святошино и возле ТЦ "Lavina"
- 14:09 Украина — США: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
- 14:07 На волосок от смерти: под Полтавой автомобиль на полном ходу нанизался на отбойник
- 14:01 Зеленский провел переговоры с Меркель: что обсуждали
- 13:58 Вандалы обезглавили памятник князю Владимиру в Канаде
Зеленский провел переговоры с Меркель: что обсуждали
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский, который публично назвал Россию агрессором, провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Донбассе, а также подтвердили необходимость полной реализации Минских соглашений. Об этом говорится пишет «Европейская правда», ссылаясь на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
Также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества между Германией и Украиной и внутренние события в нашей стране.
«Обе стороны подчеркнули необходимость полной реализации Минских договоренностей и заинтересованности в продолжении тесного сотрудничества в Нормандском формате. Они договорились с этого и по другим вопросам поддерживать тесный рабочий контакт», — цитирует «Европейская правда» заявление Зайберта.
На официальной странице украинского президента информации о разговоре пока нет.
Как сообщали «ФАКТЫ», 21 мая состоялись телефонные переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным. Главной темой беседы стала ситуация в Украине. Как заявили в Берлине, стороны обсудили будущее Минских соглашений.
Напомним, в тот же день, 21 мая, новый глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что команда Зеленского рассматривает возможность вынести на всенародный референдум вопрос о заключении с Москвой мирных договоренностей, которые касаются конфликта на Донбассе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…