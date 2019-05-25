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Происшествия

В Севастополе произошел пожар в дельфинарии: детали, фото и видео с места ЧП

11:54 25 мая 2019 30
пожар
Инф. «ФАКТОВ»

В Севастополе в оккупированном Крыму случился масштабный пожар в дельфинарии. Двух дельфинов пришлось перемещать в безопасный водоем.

Пожар вспыхнул около семи часов утра 25 мая. Судя по фото с места ЧП, возгорание возникло в той части павильона, где располагались киоски с сувенирами.

пожар

Торговые помещения были сильно повреждены огнем.

пожар

В дальнейшем по общей крыше огонь распространился на ту часть здания, где расположен собственно дельфинарий. Площадь пожара составила 110 квадратных метров.

пожар

Как говорят пожарные, обошлось без погибших и пострадавших. Был риск, что огонь перекинется на соседние объекты, но пожар удалось потушить.

Напомним, в Черном море в районе Крыма второй год подряд фиксируют гибель дельфинов. Специалисты считают, что виной всему загрязнение моря. Есть также версия, что дельфинов убивают умышленно.

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