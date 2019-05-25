Происшествия

Не хотел опозориться перед девушкой: в Киеве подросток утонул в озере (фото)

В Киеве утонул подросток, хотевший похвастаться перед девушкой умением плавать. Трагедия случилась 24 мая на столичной Оболони, где компания друзей отдыхала у озера Иорданское. Водоем, кстати, не входит в число тех, где рекомендуется купаться в новом сезоне.

Пятеро подростков — трое юношей-девятиклассников и двое девушек-шестиклассниц — собрались у водоема ближе к вечеру. Как сообщает Информатор, ссылаясь на свидетелей ЧП, подростки распивали спиртные напитки и энергетики. Один из парней решил просто окунуться в водоеме, но его девушка предложила доплыть ради нее до середины озера. Плавал юноша неважно и смог проплыть лишь три метра от берега, после чего ушел под воду.

Рыбаки, находившиеся неподалеку, бросились на помощь, но пока вытащили юношу, уже было поздно. Реанимационные мероприятия не помогли. «Скорая помощь», приехав к озеру, констатировала смерть подростка.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям напоминает, что с приходом жары число несчастных случаев на воде резко выросло. Только за 23 мая в Киеве выловили из водоемов тела двух мужчин, а всего с начала года на водных объектах Украины погибли 65 человек. Вероятность трагедии резко повышается, если купаться и нырять в незнакомых местах, совершать заплывы в одиночку, заходить в воду после употребления алкоголя.

Фото kiev.informator.ua

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