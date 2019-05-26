В сети поздравили с днем рождения мужественного капитана буксира "Яны Капу"

Украина

В воскресенье, 26 мая, свой день рождения в российских застенках отмечает капитан захваченного ФСБ украинского буксира «Яны Капу» Олег Мельничук. Сослуживцы моряка поздравили его на странице ВМС Украины в Facebook.

Они напомнили, как Олег настоял, чтобы на суде ему предоставили переводчика с русского на украинский.

«За мужеством и верностью наших военнослужащих весь мир следит с первых дней их незаконного содержания. Это и несокрушимые взгляды, и достойное поведение, и искренняя любовь к Украине и родному языку. Все помнят, как Олег настоял, чтобы ему во время суда предоставили переводчика с русского на украинский язык. Это нашло отголосок в сердце каждого патриота своей страны», — говорится в сообщении.

Они также отметили, что решение Международного трибунала по морскому праву обязывает Россию немедленно освободить моряков.

Как известно, после обнародования решения Международного трибунала по морскому праву специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия давно должна была отпустить украинских моряков, захваченных возле Керченского пролива.

В свою очередь адвокат Николай Полозов объяснил, что возможный отказ властей РФ освободить украинских моряков и суден в соответствии с приказом Трибунала ООН по морскому праву будет дорого стоить России, так как повлечет введение новых международных санкций против РФ. Например, российские корабли начнут испытывать сложности с навигацией в международных водах.

Немедленно освободить моряков, выполнив решение Трибунала, призвал и президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как российские тюремщики изъяли два письма у капитана буксира «Яны Капу», которые ему написали украинские дети.

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