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Сохранить зрение помогают сладкий перец и кукуруза: какие продукты вредны для глаз
Глаза, как говорят, зеркало души. И хочется, чтобы они были здоровые, ясные, всегда сияли. Помогут этого добиться не только специальные препараты, но и правильно подобранные продукты.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему просмотр телепередач или работа за компьютером в полной темноте наносит огромный вред зрению.
Очень полезны для глаз томаты, в которых много витаминов А и С, предотвращающих развитие так называемого сумеречного зрения. Также помидоры содержат антиоксиданты, защищающие от вредного воздействия яркого света.
Для здоровья глаз важен лютеин — полезный пигмент, который организм не вырабатывает самостоятельно, а может получать только извне. Он накапливается в тканях глаза, в основном в макуле — центральной точке сетчатки, где формируется изображение, которое получает мозг. В аптеке можно приобрести витаминные препараты с лютеином. А его природный источник — шпинат.
Сладкий перец и кукуруза — поставщики зеаксантина. Этот антиоксидант защищает хрусталик и помогает сохранить остроту зрения. Также зеаксантин фильтрует ультрафиолетовые лучи, оказывающие вредное воздействие на глаза, и понижает уровень свободных радикалов, предохраняя от зрительного переутомления.
Тыква богата различными микроэлементами, необходимыми для глаз, а также витамином А, который способствует профилактике катаракты.
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Однако есть и такие продукты, употребление которых может отрицательно сказаться на здоровье глаз.
Пшеничный хлеб. Его чрезмерное употребление увеличивает риск дегенерации сетчатки. Хлеб, как и другая высокоуглеводная пища, резко повышает уровень сахара в крови и вызывает проблемы со зрением: может ухудшиться состояние макулы — центральной части сетчатки глаз.
Колбаса и другие мясные продукты содержат много соли (она провоцирует появление отеков) и холестерина, который может привести к повышению внутриглазного давления.
Квашеные овощи также очень богаты солью, из-за чего задерживается жидкость в организме и появляются отеки. В результате глаза будут опухшими.
Мороженое включает много разнообразных добавок, например, краситель тартразин, который является сильным аллергеном. Это вещество может вызвать не только проблемы с глазами, но и отек шеи, кожный зуд, мигрень.
Ранее офтальмолог Оксана Витовская рассказала «ФАКТАМ», как надо действовать, если в глаз попала мошка, ядохимикат или раствор для побелки.
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