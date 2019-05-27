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- 20:01 Сидел в лесополосе и плакал: в Черкасской области сутки искали пропавшего 4-летнего мальчика
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Сидел в лесополосе и плакал: в Черкасской области сутки искали пропавшего 4-летнего мальчика
В районе Жашкова Черкасской области почти сутки спасатели и полиция искали пропавшего 4-летнего мальчика. Поиски затруднялись тем, что у ребенка были проблемы с речью и он не мог откликнуться на крики взрослых.
Как сообщают в областном главке ГосЧС, 26 мая около 14:00, Жашковским спасателям от работников Нацполиции поступило сообщение о том, что в селе Александровка из частного дома на улице Садовая исчез 4-летний мальчик.
Спасатели вместе с местными жителями, сотрудниками Нацполиции разделились на несколько групп и начали поиски, которые продолжались почти сутки.
Прочесав несколько гектаров местности, в 10:30 на следующий день одна из групп в нескольких километрах от места исчезновения заметила мальчика, который находился в лесополосе и плакал.
Спасенного ребенка поместили на обследование в Жашковскую районную больницу. Состояние здоровья 4-летнего Богдана удовлетворительное.
В поисковой операции были задействованы более 80 человек.
Напомним, в феврале в Киеве искали 12-летнего мальчика, который не вернулся домой с занятий. Подростка обнаружили на вокзале, а причиной побега стали неприятности в школе. А в марте в столице пропали две 11-летние девочки.
Ранее уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба подсчитал, что в среднем каждый час в полицию поступает одно заявление о пропаже ребенка.
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