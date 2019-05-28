Украина

Фамилии не важны: у Зеленского рассказали, с кем «Слуга народа» может создать коалицию

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что партии «Слуга народа» «однозначно хотелось бы взять на себя единоличную ответственность». Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Если же «взять всю ответственность на себя» не получится, то партия будет рассматривать предложения, которые соответствуют ее планам и программе.

Так, партия «Слуга народа» согласна создать коалицию с политическими силами, готовыми объединиться вокруг идей, а имена политиков им не важны.

«Для нас приоритет не в фамилиях, фракциях, партиях и подходах, потому что мы еще не знаем, кто будет в новом парламенте», — отметил Стефанчук.

Ранее сообщалось, что партия «Слуга народа» хочет получить однопартийное большинство в будущей Верховной Раде по результатам досрочных выборов 21 июля.

Как писали «ФАКТЫ», 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года. Первоначально нововоизбранный президент предлагал переизбрать Раду по несколько новым правилам — без мажоритарки, однако с закрытыми партийными списками, снизив проходной барьер в парламент с 5% до 3%. В то же время народные депутаты не поддержали законодательные инициативы Зеленского по причине «закрытых» списков.

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