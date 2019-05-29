Верховный суд отказался рассматривать законность назначения Богдана главой АП

Украина

Верховный суд Украины не будет рассматривать исковые заявления относительно назначения Андрея Богдана главой Администрации президента, поступившие от организации «Общественный люстрационный комитет» и от частного лица. Об этом говорится на странице суда в Facebook.

«Верховный Суд отказал в открытии производства по делу, мотивируя тем, что право на обжалование индивидуального акта субъекта властных полномочий предоставлено лицу, в отношении которого этот акт принят или прав, свобод и интересов которого он непосредственно касается. Поскольку истец не является участником (субъектом) правоотношений по назначению А. Богдана главой Администрации президента Украины, то такой указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с этим иском», — говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая назначил главой Администрации президента своего советника по юридическим вопросам, адвоката олигарха Игоря Коломойского Андрея Богдана.

Богдан в 2010—2014 году работал в правительстве Николая Азарова. Он подпадает под норму закона «Об очищении власти». Сам Богдан заявлял, что несправедливо попал под люстрацию, а президент Зеленский не нарушил закон его назначением. Тем не менее, у Зеленского не спешат отменять кадровое назначение, ссылаясь на Конституционный суд.

Как сообщали «ФАКТЫ», на президента Зеленского подан еще один иск в суд, касающийся кадровых вопросов. Его подал Владимир Горковенко, указ о назначении которого членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания отменил шестой президент Украины. И Верховный суд принял его к рассмотрению.

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