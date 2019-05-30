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Очаровательное прозвище: стало известно, как называли Кейт Миддлтон в университете (видео)
Супруга принца Уильяма была очень популярной девушкой в университете, поэтому друзья дали ей дали ей лестное определение. Об этом пишет Cosmopolitan со ссылкой на Express.co.uk.
Оказывается, будущая жена наследника британского престола всегда приковывала к себе взгляды. При этом очарование Кейт Миддлтон распространялось не только на представителей мужского пола. Даже однокурсницы признавали, что она очень мила и обаятельна.
Во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии у Кейт Миддлтон было красивое прозвище, которое ей дали ее однокурсники. Об этом в документальном фильме «Prince William at Thirty» рассказала приятельница Кэтрин и Уильяма, Хелен МакЭрдл.
«С первого курса я жила в комнате по соседству с Кейт. Почти с первого дня она была известна как „Прекрасная Кейт“ (Beautiful Kate)»,— поделилась Хелен.
Также МакЭрдл рассказала, что коммуникабельная Кейт не испытывала трудностей в общении с ровесниками.
«Она, конечно, очень быстро подружилась с Уильямом и его друзьями из Итона — они образовали очень тесную группу», — сказала МакЭрдл.
Как известно, Кейт и Уильям познакомились через несколько дней после приезда принца в Сент-Эндрюс. Сначала их связывали дружеские отношения, постепенно они переросли в романтические. Со времени их знакомства в 2003 году до свадьбы прошло восемь лет.
Сейчас герцоги Кембриджские воспитывают троих детей. И принц Уильям случайно раскрыл нежное прозвище, которым они называют дочь Шарлотту.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 37-летняя Кейт Миддлтон пока что носит титул герцогини Кембриджской, так как после свадьбы с принцем Уильямом так и не стала принцессой. Но в ближайшее время у нее есть все шансы получить этот титул, считают королевские эксперты.
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