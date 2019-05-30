26.49 / 26.82 29.43 / 29.92
Киев: +21
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Трагедия на шахте «Лесная» совпала с эпизодом сериала «Слуга народа» (видео)

10:11 30 мая 2019 58
Взрыв на шахте из «Слуги народа»
Инф. «ФАКТОВ»

Чрезвычайное происшествие на шахте «Лесная» в Львовской области, где под завалами погибли двое горняков, совпало с одним из эпизодов сериала «Слуга народа», где нынешний президент Владимир Зеленский играл главу государства.

Как сообщает «Обозреватель», в сериале показано, как из-за взрыва метана на «Лесной» (по сценарию она находилась на территории Королевства Галицкого) в ловушке оказались 57 горняков, которых помогли спасти шахтеры, приехавшие с Донбасса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский, побывавший на месте трагедии во Львовской области, пообещал семьям погибших шахтеров квартиры и созвал первое заседание СНБО по рассмотрению проблем угольной отрасли.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины