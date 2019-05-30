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Трагедия на шахте «Лесная» совпала с эпизодом сериала «Слуга народа» (видео)
Чрезвычайное происшествие на шахте «Лесная» в Львовской области, где под завалами погибли двое горняков, совпало с одним из эпизодов сериала «Слуга народа», где нынешний президент Владимир Зеленский играл главу государства.
Как сообщает «Обозреватель», в сериале показано, как из-за взрыва метана на «Лесной» (по сценарию она находилась на территории Королевства Галицкого) в ловушке оказались 57 горняков, которых помогли спасти шахтеры, приехавшие с Донбасса.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский, побывавший на месте трагедии во Львовской области, пообещал семьям погибших шахтеров квартиры и созвал первое заседание СНБО по рассмотрению проблем угольной отрасли.
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