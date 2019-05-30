Нашлась грамота: манускрипт 1708 года возвращен библиотеке имени Вернадского

История современности

В четверг, 30 мая, в Киеве прошла торжественная церемония возвращения Национальной библиотеке Украины имени Вернадского грамоты царя Московии Петра I киевскому митрополиту Иоасафу Кроковскому. Напомним, грамоту доставили из Германии в Украину 13 апреля. На хранение ее тогда принял Национальный заповедник «София Киевская».

В документе Петр І напоминает «Иоасафу, митрополиту киевскому и галицкому, и Малой России, и после него будущим митрополитам киевским со всем причтом духовным малорусского народа» не обращаться ко вселенским (константинопольским) патриархам, а «быть в дальнейшем под благословением и в послушании святейшему и всеблаженнейшему московского и всея России, и всех северных стран патриарха».

Таким образом, грамота подтверждает, что Москва еще в начале XVIII века опасалась возвращения Киевской митрополии под власть Константинополя.

Манускрипт написан на пергаменте в 1708 году. До начала Второй мировой войны он хранился в Киев, исчез во время гитлеровской оккупации столицы. В наше время его случайно обнаружила в Германии украинский историк Наталья Синкевич. Ее немецкие коллеги всячески помогали в выяснении судьбы раритета и его возвращении в Украину. В начале апреля нынешнего года грамоту доставили в Киев и поместили на временное хранение в Национальный заповедник «София Киевская». И вот теперь документ вернули туда, откуда он пропал почти 80 лет назад.

— Изначально грамота хранилась в ризнице Софийского собора, — рассказала «ФАКТАМ» кандидат исторических наук Татьяна Себта. — В сталинские времена документ передали в отдел старинных рукописей Научной библиотеки Академии наук Украинской СССР. В 1941 году, в первые месяцы оккупации Киева, в его библиотеках активно работала группа Кюнсберга, занимавшаяся отбором литературы для отправки в Рейх. Скорее всего, грамоту Петра I вывез из Киева секретарь этой комиссии, историк и географ доктор Вилфрид Краллерт. В 1958 году первый директор Института истории и региональных студий Восточной Европы при университете города Тюбингена (Германия) купил грамоту у антиквара. Документ повесили на стене в университетской библиотеке. Там его и увидела Наталья Синкевич.

Во время передачи грамоты Национальной библиотеке Украины имени Вернадского был подписан акт приема-передачи исторического документа.

Ранее «ФАКТЫ» рассказали о том, что украинский коллекционер выкупил на аукционе и вернул в Украину икону семьи гетмана Павла Скоропадского.





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