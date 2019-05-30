Степан Хмара облил блогера Андрея Полтаву водой в прямом эфире ТВ (видео)

Общество

Во время программы «Гра Z вогнем» на телеканале ZIK произошел неприятный инцидент между Героем Украины Степаном Хмарой и блогером Андреем Полтавой, в результате которого сдержанный Хмара вылил на блогера стакан воды. Гости телеэфира поскандалили из-за добровольцев на Донбассе, которым не дали украинское гражданство. Напомним, во время своей инаугурацинной речи Зеленский пообещал украинцам, которые вернутся в свою страну, давать им украинское гражданство.

Полтава, который является сторонником экс-президента Петра Порошенко, агрессивно вел себя, перебивал Хмару и обвинял его в наговорах на СБУ.

Блогер также отметил, что Порошенко не смог предоставить гражданство россиянам, белорусам и людям другой национальности, которые принимали участие в боевых действиях, потому что они не прошли всех необходимых процедур в Миграционной службе Украине.

«Если бы был соответствующий закон, Порошенко спокойно бы предоставил всем украинские паспорта», — сказал он.

На что Хмара возразил, что президент имеет право в исключительных случаях и за определенные заслуги самостоятельно предоставлять украинское гражданство.

Напомним, 28 мая президент Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Первый вице-спикер Ирина Геращенко обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом предоставить гражданство Украины ветерану АТО Юлии Толопе, которая с 2014 года воюет на Донбассе в составе добровольческого батальона «Айдар».

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