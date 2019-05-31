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Магнитные бури июня 2019: когда нужно быть готовым к метеоударам

По сравнению с майским календарь магнитных бурь на июнь 2019 выглядит довольно оптимистично. Впрочем, в этом месяце несколько довольно ощутимых метеоударов все же будет, предупреждает Главред.

Расписание магнитных бурь на июнь 2019 выглядит так:

3 июня — первая сильная магнитная буря ожидается в этот день.

— первая сильная магнитная буря ожидается в этот день. 8 июня — средние магнитные колебания: общее недомогание, снижение работоспособности.

— средние магнитные колебания: общее недомогание, снижение работоспособности. 9 июня — мощнейшая магнитная буря в июне 2019: повышенное эмоциональное напряжение, принимать лекарства от хронических соматических заболеваний лучше начать заранее. Последствия бури будут ощущаться даже на следующий день, 10 июня.

— мощнейшая магнитная буря в июне 2019: повышенное эмоциональное напряжение, принимать лекарства от хронических соматических заболеваний лучше начать заранее. Последствия бури будут ощущаться даже на следующий день, 10 июня. 10 июня -магнитное колебание средней силы. Ощущаются последствия бури предыдущего дня.

-магнитное колебание средней силы. Ощущаются последствия бури предыдущего дня. 19 июня — еще одна сильная магнитная буря: стоит следить за питанием, пить побольше воды и не перенапрягаться без острой потребности.

— еще одна сильная магнитная буря: стоит следить за питанием, пить побольше воды и не перенапрягаться без острой потребности. 28−30 июня — магнитные бури в 4−5 баллов: метеозависимым людям стоит поберечь здоровье. У метеозависимых людей ухудшение самочувствия начнется еще накануне, 27 июня.

При этом стоит отметить, что накануне и после этих дат также может ощущаться влияние приближающихся/затихающих бурь. Поэтому стоит чутко прислушиваться к своему организму в это время и при необходимости давать себе послабление с физическими нагрузками, а также не нагружать желудок жирной или излишне соленой пищей.

Симптомы при магнитных бурях

Магнитные бури часто провоцируют:

сонливость или, наоборот, бессонницу;

внезапное ухудшение самочувствия,

раздражительность,

рассеянность внимания.

Магнитные бури: что делать

В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания — оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко считает, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. «Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе», — рассказала Чуева.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 15 мая земляне пережили самую сильную магнитную бурю года.

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