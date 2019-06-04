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Не хуже папы: сын Василия Ломаченко провел дебютный бой (фото, видео)
Семилетний сын чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) Анатолий решил пойти по стопам звездного отца. Названный в честь дедушки и тренера своего отца, Толя провел свой дебютный поединок на боксерском ринге.
Бой состоялся в родном для Василия городе Белгород-Днестровский, что в Одесской области, в боксерском зале «Аккерман», где воспитывался и нынешний чемпион мира. Судя по видеозаписи, которая появилась в сети, Толя (на видео в красном) уже имеет неплохие боксерские задатки — уверенная стойка, хладнокровие, удар…
Напомним, в своем последнем поединке Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кроллу, защитив чемпионские пояса, но при этом получил травму руки. Свой следующий бой украинец должен провести 31 августа, в котором встретится с еще одним британцем Люком Кэмпбеллом.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известный бренд выпустил именные часы Ломаченко.
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