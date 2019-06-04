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Украина

Убийство ребенка в Переяславе: оружие не найдено, кто стрелял — неизвестно

14:38 4 июня 2019 500
Детские игрушки у здания МВД
Инф. «ФАКТОВ»

Оружие, из которого был убит 5-летний Кирилл из Переяслов-Хмельницкого, не установлено.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом заявил прокурор Владислав Волян после судебного заседания в Голосеевском райсуде Киева, во время которого двоих подозреваемых в убийстве мальчика взяли под стражу на 60 дней — лейтенанта Ивана Приходько и старшего сержанта Владимира Петровца.

«Стреляя, не видя цели, это уже умысел», — заявил прокурор и добавил, что защита подозреваемых обеспокоена тем, что ребенок был убит одним выстрелом, а подозреваемых — двое. «Мы будем пытаться установить, кто все-таки выстрелил», — отметил он и добавил, что на данный момент оружие, из которого убили ребенка, «не установлено».

Также сообщается, что адвокаты подозреваемых заявили, что «умысла убить мальчика ни у кого не было». В связи с этим защита будет подавать апелляцию и просить для полицейских сменить содержание под стражей на домашний арест.

Тем временем адвокат потерпевших Александр Щербина сообщил, что у одного из подозреваемых — хозяина дома — было при себе оружие. «Также ребенок (этого подозреваемого) пользовался этим оружием и производил выстрелы», — добавил защитник.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после смерти ребенка в отставку подал глава управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов.

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