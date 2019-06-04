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Кличко предложил Саакашвили возглавить партию УДАР (видео)
Мэр Киева Виталий Кличко предложил экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили возглавить партию УДАР на выборах в Верховную раду Украины. Об этом лидер политсилы заявил в видеообращении, опубликованном в социальной сети.
«УДАР идет на досрочные парламентские выборы. И предлагаю нашим партнерам пойти вместе. Я остаюсь лидером партии УДАР, а Михаилу Саакашвили предлагаю стать главой партии», — заявил Кличко.
По словам Кличко, его партия поддерживает «шаги эффективного реформирования государства, приближение Украины к европейскому сообществу и НАТО».
При этом политик объяснил свой шаг тем, что имеет много обязательств перед киевлянами, которые должен реализовать. «Я остаюсь мэром столицы, чтобы они стали реальностью. Так будет честно и правильно. И те изменения, которые произошли в столице, мы сделаем и в каждом городе, городке и поселке», — сказал он.
Ранее СМИ сообщали о том, что УДАР может возглавить брат Виталия Кличко — Владимир, который последнее время часто появляется на публичных мероприятиях с братом. Кроме того, для укрепления электоральных позиций УДАРа мэр Киева вел переговоры об объединении со Святославом Вакарчуком и Игорем Смешко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 28 мая президент Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили. 29 мая он прилетел в аэропорт Борисполь. Во время встречи Саакашвили сказал, что на должности не претендует, и мстить Порошенко тоже не будет. Позже Саакашвили сообщил в Facebook, что его Руху новых сил отказали в регистрации и попросил дружественные силы о поддержке.
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