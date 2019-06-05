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Шоу начинается: после прихода партнера Зеленского у СБУ появился аккаунт в Instagram
С приходом в Службу безопасности Украины бизнесмена и бывшего руководителя «Квартала 95» Ивана Баканова, стал меняться формат спецслужбы. Теперь, кроме страницы в Facebook, СБУ зарегистрировала аккаунт в популярном приложении Instagram. Там уже появилось 8 публикаций и 117 подписчиков.
По всей видимости, новый руководитель решил немного отойти от закрытости и добавить публичности СБУ.
Напомним, Иван Баканов — юрист, бизнес-партнер президента Зеленского. Он окончил Академию труда, социальных отношений в Киеве. С 2013 года работал в шоу-бизнесе — руководил «Кварталом 95», затем «Студией Квартал-95».
Для того, чтобы Баканов получил возможность быть назначенным на высокую должность в СБУ, ему незадолго до назначения присвоили воинское звание «лейтенант». В армии Баканов не служил, на воинском учете не состоял.
Однако, в части обнародования декларации нового начальника в СБУ не проявили открытость и отказали журналистам, сославшись на закон.
Как писали «ФАКТЫ», президент Зеленский начал чистки в СБУ, уволив из спецслужбы несколько ключевых фигур — главного следователя Григория Остафийчука, первого заместителя главы СБУ Виталия Маликова, начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка. Также стало известно, что заместитель главы СБУ Виктор Кононенко подал в отставку.
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