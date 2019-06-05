На Донбассе погиб боец ВСУ

Происшествия

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в среду, 5 июня погиб украинский военный. Об этом сообщили в министерстве обороны.

С начала суток зафиксировано пять случаев российской агрессии. Боевики обстреляли позиции украинских защитников вблизи Золотого-1, Талаковки, Водяного и Новогригорьевки. Запрещенное оружие не использовалось.



За минувшие сутки в зоне ООС зафиксировали 16 огневых провокаций со стороны боевиков. Больше всего обстрелов было на донецком направлении, где оккупанты трижды применили запрещенное вооружение.



4 июня под огонь так называемых «армий» «ЛДНР» попали Золотое-1, Золотое-4 и Золотое-5, Новолуганское, Крымское, Станица Луганская. А также Авдеевка, Новоселовка Вторая, Опытное, Пески, Чермалык, Павлополь, Талаковка и Водяное.



Напомним, во вторник, 4 июня, в зоне ООС погибли двое украинских бойцов, трое получили ранения.

Как сообщали «ФАКТЫ», в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе были обнаружены очередные доказательства причастности России к вооруженному конфликту на Востоке Украины.



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