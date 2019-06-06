- 08:03 Соцопрос провели под носом у боевиков: весной 2014 года 2/3 жителей Донецка были за Украину
- 08:01 Отказ стрелять в ответ не прекратит войну: чем грозят Украине мирные шаги Зеленского по Донбассу
- 07:59 Любимую пропагандистку Путина срочно госпитализировали
- 07:53 Убийство "Сармата": суд отпустил главного подозреваемого
- 07:31 Где смотреть онлайн Украина — Сербия: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
- 07:28 Если после укуса клеща на коже появится пятно в форме мишени — это опасный симптом
- 07:21 Попытка №2: у Зеленского пообещали поменять генпрокурора и главу СБУ
- 06:55 “Токсичный” гость: главаря террористов Пушилина унизили на форуме в России
- 06:45 Обострение на Донбассе: погибли украинские бойцы
- 06:38 В стиле Мэрилин Монро: Линдси Лохан взорвала Сеть «неприличным» снимком
- 06:25 Лето превратили в зиму: появились фото и видео съемок сериала «Чернобыль» в Киеве
- 06:19 Погода на 7 июня: последний «комфортный» день перед аномальной жарой
Если после укуса клеща на коже появится пятно в форме мишени — это опасный симптом
Если человека укусит клещ, зараженный боррелиями, без помощи врача не обойтись. Но проблема в том, что люди иногда не замечают этот укус.
— Даже увидев, что на коже возникли покраснение и припухлость, которые не болят и не пекут, человек обычно к врачу не обращается, — рассказывает инфекционист кабинета инфекционных заболеваний Центральной поликлиники военно-медицинского управления Службы безопасности Украины Елена Горобец. — Может смазать кожу мазью, выпить противовоспалительное. И только когда пятно увеличивается, начиная напоминать мишень, идет к специалисту. Кольцевидная мигрирующая эритема (так правильно называется пятно) обычно появляется на второй — четвертой неделе после укуса и может достигать гигантских размеров. Это типичное проявление боррелиоза (болезни Лайма). Врач сразу назначает антибиотик.
— Бывает, что эритемы нет, а заражение произошло. Как это понять?
— Чтобы уточнить диагноз, можно сделать анализ на антитела к боррелиям, но нужно три-четыре недели, чтобы они накопились в организме и их можно было определить с помощью тест-системы. Если результат положительный, тоже применяется антибиотик, причем не менее трех-четырех недель.
Читайте также: Могут пострадать суставы, сердце, нервная система: чем опасен укус клеща
— Что случится, если по каким-то причинам человек не прошел лечение?
— Если иммунная система не одолеет инфекцию, болезнь может перерасти в хроническую. Иногда симптомы появляются через два-три месяца, но нередко спустя полгода или даже год, когда человек уже и не вспоминает, что его когда-то укусил клещ. Обычно пациент долго обследуется, чтобы выяснить, почему ему докучают общая слабость, частые головные боли, неврологические симптомы — ощущение ползания мурашек, онемение. Могут быть также проблемы с суставами — боли, ломота. Однако не только сам пациент, но и врачи часто не связывают это с укусом клеща.
— Какие еще инфекции опасны сейчас?
— Уже три года у нас каждое лето обостряется ситуация с ботулизмом. Это тяжелая инфекция, которая может привести к смерти. В бескислородных условиях, существующих в консервах, колбасе, рыбе, развивается палочка ботулизма и накапливается токсин. Особенно опасна вяленая рыба, в которой яд находится в брюшке под кожей. Чем больше токсина попадет в организм, тем раньше появятся грозные признаки заболевания и тяжелее будет протекать болезнь.
Как предупредить развитие боррелиоза? Нужно ли сдавать на анализ клеща? Какие симптомы ботулизма? Чем он отличается от других пищевых инфекций?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 10 июня, с 15:00 до 16:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит инфекционист Елена Петровна Горобец.
Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74
Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]
Материал о прямой линии читайте в четверг, 20 июня
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, чего нельзя делать, если укусил клещ, и как защитить себя от от этих насекомых.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт