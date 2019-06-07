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Украина

Кличко ответил на отказ Саакашвили в совместном участии в выборах

9:41 7 июня 2019 28
Саакашвили и Кличко
Инф. «ФАКТОВ»

Мэр Киева Виталий Кличко, ранее предложивший Михеилу Саакашвили возглавить партию УДАР, прокомментировал отказ экс-президента Грузии идти вместе на выборы в Верховную Раду Украины.

«Читаю новости в Facebook по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций — я свой жест сделал. Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонники неоднозначно восприняли эту идею», — пишет Виталий Кличко на своей страничке в социальных сетях.

Отметив, что комментарии по поводу его предложения были разные, он добавил, что и раньше не они определяли его отношение к людям. «Да, будет сложно. Да, я считаю, что для демократичности ситуации в стране в парламент должно пройти как можно больше демократических сил. Достойных и тех, кто готов бороться за успешную Украину», — завил мэр столицы.

Ранее об отказе Михеила Саакашвили сообщила журналистка Кристина Бердинских.

Эксклюзивные комментарии экспертов относительно возможного политического будущего в Украине Михеила Саакашвили читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Опасный раздражитель: как Саакашвили может помочь Зеленскому „уйти“ от Коломойского».

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