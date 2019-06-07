История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 6—12 ИЮНЯ

В библиотеке Ватикана есть сведения о золоте инков и визитах инопланетян на нашу планету

Ровно 90 лет назад было основано государство Ватикан

6 июня 1799 г. Родился великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин.

6 июня 1944 г. В ходе Второй мировой войны произошла высадка войск союзников в Нормандии (Франция).

7 июня 1099 г. Состоялся первый крестовый поход — начало осады Иерусалима.

8 июня 1783 г. В Исландии началось самое большое в истории извержение вулкана Лаки, продолжавшееся восемь месяцев. В результате погибло 20 процентов населения Исландии, а период, последовавший за извержением, известен как «бедствие в тумане».

9 июня 1959 г. В США спущена на воду первая подводная лодка с баллистическими ракетами на борту — «Джордж Вашингтон».

10 июня 1909 г. Впервые в мире был использован сигнал SOS.

11 июня 1921 г. В Украине объявлено о начале борьбы с беспризорностью.



Ватикан стал суверенным государством в 1929 году, с момента ратификации 7 июня Латеранских соглашений — комплекса документов, определивших права, привилегии и положение Ватикана в итальянском государстве. Со всех сторон Ватикан окружен территорией Италии, общая длина государственной границы составляет 3,2 километра. Это теократическое государство, управляемое Святым Престолом. Сувереном Святого Престола, в руках которого сосредоточены абсолютная законодательная, исполнительная и судебная власть, является Папа Римский, избирающийся кардиналами на пожизненный срок.

В Ватикане расположены всемирно известные шедевры архитектуры — Собор Святого Петра (строительство которого началось свыше 500 лет тому назад) с богатейшим внутренним убранством, музеи, в числе которых Сикстинская капелла, а также знаменитая Ватиканская библиотека. Папы с давних времен тратили огромные средства на получение новых ценных рукописей, понимая, что вся власть содержится в знаниях. Если верить официальным данным, сегодня в хранилищах Ватикана находятся 70 тысяч рукописей, 8 тысяч первопечатных книг, миллион более поздних печатных изданий, более 100 тысяч гравюр, около 200 тысяч карт и документов, а также множество произведений искусства, не поддающихся поштучному учету.

Церковники заявляли о том, что собираются открыть доступ к сокровищам библиотеки, однако дальше обещаний дело не пошло. Для того чтобы получить право работать в библиотеке, нужно иметь безупречную (с точки зрения церковников) репутацию. Доступ к очень многим книжным коллекциям закрыт в принципе. Ежедневно в библиотеке работают не более 150 исследователей, прошедших тщательную проверку — в это число входят и церковные деятели, которых большинство. С такими темпами на изучение сокровищ уйдет 1250 лет, ведь общая протяженность стеллажей библиотеки, состоящей из 650 отделов, составляет 85 километров.

Стеллажи ватиканской библиотеки занимают 85 километров

Одним из тех, кому удалось получить доступ к библиотеке, стал Ханс Нильзер. В конце XIX века он был хранителем уникального архива и служил в самой закрытой коллекции документов мира. В Интернете можно почитать дневник Нильзера, вот выдержки из него.

«12 апреля 1899 г. Сегодня старший архивариус показал мне несколько фондов, о которых я не имел никакого представления. Моя задача на ближайшие несколько месяцев — сверить, уточнить и дополнить каталоги, касающиеся этих фондов. Сами каталоги помещены в нише в стене, замаскированной столь остроумно, что я ни за что не догадался бы об их существовании.

12 августа 1899 г. С каждым днем моей работы множатся весьма странные факты. Евангельская история предстает в совершенно новом свете. Впрочем, это я не доверю никому, даже своему дневнику.

22 марта 1900 г. Старший библиотекарь заболел, и я наконец-то смог проникнуть в другие потайные комнаты. Боюсь, что знаю далеко не все из них. Те, которые я увидел, наполнены самыми разными книгами на неизвестных мне языках. Есть среди них каменные плиты, глиняные таблицы, разноцветные нити, сплетенные в причудливые узлы.

28 декабря 1900 г. Нашел весьма интересный фонд: речь идет о какой-то тайной организации, весьма могущественной, которая опирается на авторитет богов и правит страной.

17 января 1901 г. В греческом тексте я нашел ясные указания на то, что жрецы египетского бога Амона и первые иерархи нашей Святой Церкви принадлежали к одному и тому же тайному сообществу! Неужели таких людей Господь избрал для того, чтобы нести людям свет Своей истины? Нет, нет, я не хочу в это верить…"

В 1902 году Нильзер вернулся на родину, в Германию. Жил он скромно, стараясь привлекать к себе как можно меньше внимания. В июле 1905 года вышла его статья в «Аугсбургском христианском ежемесячнике», а в сентябре Нильзер погиб при загадочных обстоятельствах…

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Ватиканская библиотека — один из самых охраняемых в мире объектов, ее защита серьезнее, чем у любой из существующих атомных электростанций. Помимо многочисленных швейцарских гвардейцев, на страже библиотеки стоят ультрасовременные автоматические системы, образующие несколько уровней защиты. Говорят, в Ватикане содержится и древнейшая Александрийская библиотека, существовавшая в античной Александрии и считающаяся полностью уничтоженной.

В библиотеке римско-католической церкви есть такие комнаты, о существовании которых не знают даже папы. Именно в этих комнатах находятся бесценные рукописи, проливающие свет на тайны мироздания. Наследие, которое собирали главы римско-католической церкви, значительно пополнялось за счет приобретения, получения в дар или на хранение целых библиотек. Там находятся некоторые рукописи знаменитого Леонардо да Винчи, которые до сих пор не показывают широкой публике. Есть предположение, что в них содержится нечто, способное подорвать престиж церкви. Особая загадка библиотеки — таинственные книги древних индейцев — тольтеков. Об этих книгах известно лишь то, что они действительно существуют. Все остальное — слухи, легенды и гипотезы. Не исключено, что в них есть сведения о пропавшем золоте инков, а также достоверная информация о визитах инопланетян на нашу планету еще в глубокой древности.

Многие исследователи считают, что к засекречиванию архивов Ватикана приложили свою руку масоны, которые считаются тем самым тайным правительством Земли, о котором все говорят, но о котором практически ничего неизвестно.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», Ватикан поддержал предоставление украинской церкви автокефалии. Кроме того, папа римский Франциск передал 15 млн евро пострадавшим от войны на Донбассе.

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