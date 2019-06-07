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В библиотеке Ватикана есть сведения о золоте инков и визитах инопланетян на нашу планету
Ровно 90 лет назад было основано государство Ватикан
6 июня 1799 г. Родился великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин.
6 июня 1944 г. В ходе Второй мировой войны произошла высадка войск союзников в Нормандии (Франция).
7 июня 1099 г. Состоялся первый крестовый поход — начало осады Иерусалима.
8 июня 1783 г. В Исландии началось самое большое в истории извержение вулкана Лаки, продолжавшееся восемь месяцев. В результате погибло 20 процентов населения Исландии, а период, последовавший за извержением, известен как «бедствие в тумане».
9 июня 1959 г. В США спущена на воду первая подводная лодка с баллистическими ракетами на борту — «Джордж Вашингтон».
10 июня 1909 г. Впервые в мире был использован сигнал SOS.
11 июня 1921 г. В Украине объявлено о начале борьбы с беспризорностью.
Ватикан стал суверенным государством в 1929 году, с момента ратификации 7 июня Латеранских соглашений — комплекса документов, определивших права, привилегии и положение Ватикана в итальянском государстве. Со всех сторон Ватикан окружен территорией Италии, общая длина государственной границы составляет 3,2 километра. Это теократическое государство, управляемое Святым Престолом. Сувереном Святого Престола, в руках которого сосредоточены абсолютная законодательная, исполнительная и судебная власть, является Папа Римский, избирающийся кардиналами на пожизненный срок.
В Ватикане расположены всемирно известные шедевры архитектуры — Собор Святого Петра (строительство которого началось свыше 500 лет тому назад) с богатейшим внутренним убранством, музеи, в числе которых Сикстинская капелла, а также знаменитая Ватиканская библиотека. Папы с давних времен тратили огромные средства на получение новых ценных рукописей, понимая, что вся власть содержится в знаниях. Если верить официальным данным, сегодня в хранилищах Ватикана находятся 70 тысяч рукописей, 8 тысяч первопечатных книг, миллион более поздних печатных изданий, более 100 тысяч гравюр, около 200 тысяч карт и документов, а также множество произведений искусства, не поддающихся поштучному учету.
Церковники заявляли о том, что собираются открыть доступ к сокровищам библиотеки, однако дальше обещаний дело не пошло. Для того чтобы получить право работать в библиотеке, нужно иметь безупречную (с точки зрения церковников) репутацию. Доступ к очень многим книжным коллекциям закрыт в принципе. Ежедневно в библиотеке работают не более 150 исследователей, прошедших тщательную проверку — в это число входят и церковные деятели, которых большинство. С такими темпами на изучение сокровищ уйдет 1250 лет, ведь общая протяженность стеллажей библиотеки, состоящей из 650 отделов, составляет 85 километров.
Одним из тех, кому удалось получить доступ к библиотеке, стал Ханс Нильзер. В конце XIX века он был хранителем уникального архива и служил в самой закрытой коллекции документов мира. В Интернете можно почитать дневник Нильзера, вот выдержки из него.
«12 апреля 1899 г. Сегодня старший архивариус показал мне несколько фондов, о которых я не имел никакого представления. Моя задача на ближайшие несколько месяцев — сверить, уточнить и дополнить каталоги, касающиеся этих фондов. Сами каталоги помещены в нише в стене, замаскированной столь остроумно, что я ни за что не догадался бы об их существовании.
12 августа 1899 г. С каждым днем моей работы множатся весьма странные факты. Евангельская история предстает в совершенно новом свете. Впрочем, это я не доверю никому, даже своему дневнику.
22 марта 1900 г. Старший библиотекарь заболел, и я наконец-то смог проникнуть в другие потайные комнаты. Боюсь, что знаю далеко не все из них. Те, которые я увидел, наполнены самыми разными книгами на неизвестных мне языках. Есть среди них каменные плиты, глиняные таблицы, разноцветные нити, сплетенные в причудливые узлы.
28 декабря 1900 г. Нашел весьма интересный фонд: речь идет о какой-то тайной организации, весьма могущественной, которая опирается на авторитет богов и правит страной.
17 января 1901 г. В греческом тексте я нашел ясные указания на то, что жрецы египетского бога Амона и первые иерархи нашей Святой Церкви принадлежали к одному и тому же тайному сообществу! Неужели таких людей Господь избрал для того, чтобы нести людям свет Своей истины? Нет, нет, я не хочу в это верить…"
В 1902 году Нильзер вернулся на родину, в Германию. Жил он скромно, стараясь привлекать к себе как можно меньше внимания. В июле 1905 года вышла его статья в «Аугсбургском христианском ежемесячнике», а в сентябре Нильзер погиб при загадочных обстоятельствах…
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Ватиканская библиотека — один из самых охраняемых в мире объектов, ее защита серьезнее, чем у любой из существующих атомных электростанций. Помимо многочисленных швейцарских гвардейцев, на страже библиотеки стоят ультрасовременные автоматические системы, образующие несколько уровней защиты. Говорят, в Ватикане содержится и древнейшая Александрийская библиотека, существовавшая в античной Александрии и считающаяся полностью уничтоженной.
В библиотеке римско-католической церкви есть такие комнаты, о существовании которых не знают даже папы. Именно в этих комнатах находятся бесценные рукописи, проливающие свет на тайны мироздания. Наследие, которое собирали главы римско-католической церкви, значительно пополнялось за счет приобретения, получения в дар или на хранение целых библиотек. Там находятся некоторые рукописи знаменитого Леонардо да Винчи, которые до сих пор не показывают широкой публике. Есть предположение, что в них содержится нечто, способное подорвать престиж церкви. Особая загадка библиотеки — таинственные книги древних индейцев — тольтеков. Об этих книгах известно лишь то, что они действительно существуют. Все остальное — слухи, легенды и гипотезы. Не исключено, что в них есть сведения о пропавшем золоте инков, а также достоверная информация о визитах инопланетян на нашу планету еще в глубокой древности.
Многие исследователи считают, что к засекречиванию архивов Ватикана приложили свою руку масоны, которые считаются тем самым тайным правительством Земли, о котором все говорят, но о котором практически ничего неизвестно.
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», Ватикан поддержал предоставление украинской церкви автокефалии. Кроме того, папа римский Франциск передал 15 млн евро пострадавшим от войны на Донбассе.
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