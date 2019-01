Ровно 810 лет назад открылся Кембриджский университет

История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 17—23 ЯНВАРЯ

18 января 1964 г. «Битлз» впервые попали в американский хит-парад с композицией I want to hold your hand, занявшей 45-е место. Через две недели она уже возглавляла список самых популярных песен.

21 января 1954 г. В США была спущена на воду первая подводная лодка с атомным реактором «Наутилус».

22 января 1919 г. Директория УНР провозгласила Акт объединения УНР и ЗУНР. ЗУНР затем преобразовали в Западные области УНР.

23 января 1969 г. Младший лейтенант Советской армии Виктор Ильин предпринял попытку покушения на генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.



Кембриджский университет (Великобритания) был создан в 1209 году группой преподавателей и студентов, бежавших из Оксфорда из-за конфликта с местной общиной. Новый приют они нашли в маленьком рыночном городке неподалеку от судоходной реки Кем. К 1226 году уже была создана организация во главе с ректором и устроены регулярные курсы. Интересно, что со временем Кембридж разросся до такой степени, что почти все жители городка стали либо преподавателями, либо студентами.

Кембридж является коллегиальным университетом, состоит из автономных колледжей, которые обладают собственным имуществом и доходами. Сегодня университет насчитывает 31 колледж, которые неофициально делятся на 16 старых (с датой основания между 1284 и 1596 годами) и 15 новых (основаны между 1800 и 1977 годами). Все колледжи и факультеты в Кембридже подразделяются на несколько специализированных школ.

Университет имеет собственную конституцию и является не только образовательным учреждением, но и мощным исследовательским центром со множеством лабораторий. Учебный год в Кембридже делится на три академических периода (триместра). Поскольку здания университета разбросаны хаотично по всему городу, студентам не нужно выходить далеко за пределы своего общежития, чтобы пропустить кружечку пива с друзьями или закупить продукты.

Учебное заведение располагает огромной сетью библиотек — 114 обычных и одна центральная, хранящая около 8 миллионов различных произведений, в том числе и рукописных. Политика библиотек очень лояльна — любую из книг можно взять в кампус или же заниматься в самой библиотеке круглосуточно, что очень актуально для плотного графика студентов.

Кембриджский университет располагает научно-исследовательскими кафедрами и учебными факультетами по большинству научных дисциплин и тратит более 600 миллионов фунтов в год на проведение научных исследований. В 2014 году ученые колледжа Св. Джона открыли третье состояние сознания человека — так называемую дисанестезию, которое схоже с состоянием гипноза. Метод введения в дисанестезию, предположительно, может стать революционным в медицине. В том же году ученые Кембриджа открыли ген, отвечающий за чувство боли. В научном опыте помогла пациентка, у которой этот ген отсутствовал с рождения. Открытие в будущем позволит создать анальгетики нового поколения, утоляющие боль на целые дни и даже недели.

90 выпускников Кембриджа стали лауреатами Нобелевской премии. Здесь обучались выдающиеся ученые, политики, писатели. Учился в знаменитом университете и Джордж Байрон. Поэт очень любил животных, но, поступив в Кембридж, столкнулся с запретом на содержание собак в комнатах. Тогда лорд завел медвежонка. Так как медведи в уставе не упоминались, руководство университета не смогло запретить ему сделать это. На протяжении жизненного пути среди питомцев Байрона были лиса, барсук, крокодил, орел, журавль и цапля.



* Джордж Байрон

Кембридж — один из самых древних и консервативных университетов мира, и любой студент этого вуза неизбежно становится частью многовековых традиций. В некоторых колледжах в столовую пускают только в официальной одежде, состоящей из темного костюма, студенческой мантии и четырехугольной шапки с кисточкой. При поступлении необходимо пройти обряд матрикуляции — дать клятву студента на латыни перед канцлерами университета. Не менее торжественна и процедура выпуска, в ходе которой студент также произносит клятву на латыни и меняет свою старую мантию на новую, соответствующую полученной им степени. Процедура выпуска проходит в здании Сената, причем студенты допускаются к церемонии по старшинству, в строгом соответствии с временем основания своего колледжа.

Стоимость обучения в Кембридже для иностранцев выше, чем для граждан Великобритании. Подработки во время обучения запрещены, поэтому от поступивших требуется подтверждение способности оплачивать учебу. Один год обучения по программе бакалаврата обойдется в 15—30 тысяч фунтов. Учащиеся магистратуры за этот же период платят от 20 до 26 тысяч фунтов, аспирантам обучение обходится в 20—36 тысяч фунтов. Университет предоставляет также стипендии, но количество их очень ограничено — желающих получить финансовую поддержку значительно больше. Стипендия покрывает стоимость обучения в университете, расходы на жизнь, стоимость авиабилетов эконом-класса в две стороны, а также визовые расходы. Получить стипендию Кембриджского университета может студент из любой страны мира, за исключением Великобритании. В отличие от большинства английских вузов, Кембриджский университет предоставляет общежитие на все время обучения. В настоящее время в Кембридже учится около 20 тысяч студентов.

