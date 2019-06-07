Медведчук в России оскорбительно высказался о Порошенко

Политика

Оппозиционный украинский политик и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук во время пребывания в России в Санкт-Петербурге позволил себе оскорбительные высказывания в адрес пятого президента Украины Петра Порошенко.

Во время беседы, в которой принимали участие экс-регионал Юрий Бойко и глава российского «Газпрома» Алексей Миллер, Медведчук рассказывая о «скидках на газ на 25%», о которой они якобы договорились в период предвыборной президентской кампании, сказал о Порошенко такие слова: «Тогда еще президент Порошенко в политически предсмертных конвульсиях начал излагать суть нашей встречи…».

Нелицеприятными словами отозвался Медведчук о генпрокуроре Юрие Луценко.

По словам Медведчука, «Кабмин вообще устроил шоу, где выскакивали из штанов господин генеральный прокурор, возбуждающий уголовные дела против нашего прямого перелета с Юрием Бойко в Москву».

Далее кум Путина рассказал о запретах в Украине перелетов в Россию.

«Запретили любые полеты в Россию, хотя раньше давали разрешения. Возбудили дело против авиационных служб. В рамках уголовного дела СБУ назначила экспертизу всем высказываниям нашим переговорам. Это все чепуха», — считает Медведчук.

Медведчук также добавил, что предыдущая власть «не хотела ничего делать», а новый президент Владимир Зеленский еще никак не отреагировал на предложение, но они все равно приехали договариваться, чтобы «заставить» действующую украинскую власть пойти на подобные решения.

Трансляцию из России показывал телеканал «112 Украина», который связывают с Медведчуком.

Напомним, народный депутат Юрий Бойко и оппозиционный политик Виктор Медведчук 22 марта встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в его резиденции в Горках. Во встрече принял участие и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Говорили о будущем украинской газотранспортной системы. Перелет и сама встреча вызвали скандал в украинском обществе.

Позднее правительство приняло решение запретить нерегулярные авиарейсы между нашей страной и Россией, за исключением рейсов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций. ГПУ открыло уголовное производство в отношении политиков за незаконное пересечение границы.

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