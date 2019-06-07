Грудничкам лучше давать не свежую клубнику, а пюре для детского питания

Здоровье

Если нет аллергии и родители уверены в качестве овощей, то малыши после года могут пробовать любые плоды, выращенные в открытом грунте

«При покраснении кожи и появлении сыпи, зуда следует отказаться от новой пищи»

Клубничный сезон в разгаре: аппетитная ягода продается на каждом шагу. Среди покупателей много мам с малышами. Женщины считают, что детям нужны витамины, и даже грудничкам дают попробовать ягодку-другую. С какого возраста можно давать клубнику, чтобы она принесла пользу?

— Если ни у кого из родителей аллергии на эту ягоду нет, то малышу уже на первом году жизни можно давать магазинное пюре для детского питания, — объясняет педиатр, ассистент кафедры педиатрии последипломного образования Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца кандидат медицинских наук Антон Асонов. — Напомню, что прикорм, в том числе и фруктово-ягодное пюре, начинаем вводить детям с шести месяцев. Раньше считалось, что плоды красного цвета чаще вызывают аллергию, поэтому их старались давать малышам как можно позже. Сейчас такие опасения признаны беспочвенными, однако все равно важно следить за реакцией ребенка на съеденную клубнику. При покраснении кожи, появлении сыпи, зуда, беспокойства от пюре лучше на время отказаться.

— Как понять, что это реакция именно на клубнику?

— Каждый новый вид пищи, в частности овощи, фрукты, ягоды, нужно вводить по отдельности. Дали сегодня попробовать один продукт, и если нет реакции, спустя пять — семь дней — другой, не добавляя к привычной еде ничего нового: фруктов, каши, мяса. Эксперты Всемирной организации здравоохранения вообще не видят смысла в запрете какого-либо фрукта или овоща. Другое дело — в каком виде его давать. Если эти плоды входят в состав промышленно приготовленного детского пюре, значит, они прошли контроль на наличие пестицидов, гербицидов и консервантов. К тому же термическая обработка — дополнительная гарантия безопасности.

— Некоторые родители не дают клубнику даже после года или двух: боятся глистов. Это действительно опасно?

— У многих детей и взрослых яйца глистов проходят по кишечнику транзитом, не успевая превратиться в зрелых особей. Гораздо опаснее различные добавки, использующиеся при выращивании клубники. Вспомните: раньше ягода появлялась только в начале июня, причем выращивали ее в основном сельские жители или дачники, реже этим занимались в совхозах. Сейчас это большой бизнес: ягода красивая, крупная, и купить ее можно практически круглый год. Понятно, что многие фермеры используют препараты для борьбы с вредителями, различные ускорители роста и так далее. Я не советую давать такую ягоду малышам: она принесет больше вреда, чем пользы. Лучше предложить малышу клубнику, которую вырастили вы сами или ваши родственники, знакомые.

— Нужно ли ошпаривать ягоды кипятком?

— Нет уверенности, что после ошпаривания все микробы сразу погибнут. Поэтому желательно на 15—20 минут замочить клубнику в воде, ведь ягоды соприкасаются с землей, на них может быть песок.

«В дорогу стоит взять привычные фрукты, которые нравятся детям»

— Можно ли малышам после года давать тепличные овощи?

— Не надо спешить! Даже небольшой ломтик парникового огурца может навредить малышу, вызвав боль в животике, колики, понос. А ведь дети часто тянут руку, чтобы взять еще и еще кусочек, что может привести к тяжелым последствиям. Огурец состоит в основном из воды, и в теплице втягивает в себя все удобрения, которые используются для его выращивания. Поэтому лучше подождать, когда начнется сезон грунтовых овощей.

Эта рекомендация касается не только детей. Взрослые, покупая тепличные овощи, должны быть уверены, что при выращивании огурцов, помидоров, зелени соблюдаются все правила безопасности, нет перебора с пестицидами и всевозможными стимуляторами роста. Поэтому стоит разузнать, как выращены овощи, попросить у продавца документы, подтверждающие безопасность продукции. Хорошо также проверить плоды на наличие нитратов прибором. Если взрослый человек съест один тепличный помидор или огурец, с ним ничего не случится. Но лучше, чтобы ранние овощи были украшением праздничного стола, а не ежедневной едой.

— А первую редиску можно давать малышу до трех лет?

— Выращенный в теплице редис появился еще в апреле. Он был небезопасен. Сейчас, когда продается редис из открытого грунта, можно предложить его ребенку, например, в виде салата со сметаной. Но если есть какие-то сомнения, лучше подождать. Также следует консультироваться со своим врачом, какой продукт можно давать малышу конкретного возраста.

— Что предложить сейчас ребенку до трех лет?

— Пока не появились грунтовые овощи нового урожая, можно готовить разные блюда из моркови. Еще есть прошлогодние запасы тыквы. Прекрасно, если дома хранятся замороженные овощи — сладкий перец, цветная капуста. Довольно рано появляется зелень, выращенная на грядке, которую тоже можно добавлять в супы.

— Круглый год продаются экзотические фрукты: бананы, цитрусовые, ананасы, манго. Можно ли их давать ребенку или лучше выбирать привычные для нас яблоки?

— Думаю, что малыша полезно знакомить с новыми вкусами, но постепенно. Сегодня бананы, апельсины, киви уже стали привычными, а не диковинкой.

— Какие фрукты для ребенка лучше взять с собой в дорогу?

— Не надо экспериментировать — выбирайте что-то привычное, что малыш хорошо ест. Отлично, если ребенку нравятся бананы и яблоки: смело берите с собой, предварительно вымыв и упаковав в контейнер. Фрукты, как и другую пищу, не надо выставлять на солнце. Избегайте скоропортящихся продуктов.

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