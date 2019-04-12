Соки ребенку надо разводить водой, а грудничкам вообще давать не следует

Здоровье

Родители всегда хотят, чтобы еда для малыша была не только вкусной, но и полезной (ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие продукты вызывают аллергию у ребенка). Покупают много фруктов, соков. Выбор напитков из фруктов, ягод и овощей сегодня огромный, причем выпускаются соки в упаковках самого разного объема: от небольших пакетиков до семейных двухлитровых пакетов и трехлитровых банок. Бывают самые невероятные сочетания, например, огуречно-клубничный сок. Мамы и бабушки часто выжимают соки сами. Какие наиболее полезные? Можно ли давать соки из пакетов малышам? Об этом «ФАКТАМ» рассказала детский гастроэнтеролог, заведующая отделением соматических заболеваний у детей Киевской городской детской клинической больницы № 9 Татьяна Рубан.

— Считаю, что грудничкам соки, даже свежевыжатые в домашних условиях, давать не следует, — объясняет Татьяна Владимировна. — Больше пользы принесет съеденный целиком фрукт: кроме жидкости в нем много клетчатки. Лучше, чем сок, и фруктовое пюре. А вот после года соки, но только свежевыжатые, детям предлагать можно, однако не каждый день, а раза три в неделю. Причем лучше давать соки с мякотью и менее сладкие — они полезнее.

— В какое время лучше пить сок?

— Нельзя натощак! Вредная привычка — начинать утро со стакана фруктового или овощного сока, который раздражает слизистую желудка, резко повышает выброс кислоты, усиливает выделение желудочных соков, ферментов. Если малыш любит сок, то лучше предложить его на второй завтрак или полдник. Чтобы уменьшить концентрацию и смягчить действие сока, нужно наполовину или даже на две трети развести его кипяченой водой. Кстати, сейчас врачи даже дискутируют: так ли полезны фреши? И тех, кто сомневается в их пользе и рекомендует отказаться, не так уж мало.

— Какие соки самые полезные?

— Овощные. Они богаты витаминами и микроэлементами, которых гораздо меньше в сладких напитках, где много глюкозы. Именно микроэлементы придают сокам своеобразный вкус, которым отличаются напитки из овощей — капусты, моркови, свеклы. Однако, поскольку они очень специфичные, дети их не очень охотно пьют.

— С какого возраста можно давать соки из пакета?

— Лучше после шести лет, и желательно изредка. Часто на улицах можно увидеть детей, которые пьют сок из пакетика через трубочку. Хотя это вкусно, практично, но польза сомнительна. Когда читаешь состав, то иногда возникает вопрос: а это настоящий сок, если его восстановили из концентратов? Детям, которые любят сок, следует предлагать свежевыжатые или баночные, и, повторюсь, лучше с мякотью (правда, это не касается виноградного сока).

— Тем детям, у которых есть проблемы с пищеварением, иногда разрешается выпить стакан сока?

— Изредка можно позволить сок, но более нейтрального вкуса (например, разведенный яблочный). У ребенка до шести лет соки могут спровоцировать появление ацетона в моче. Важно помнить, что есть фрукты, например цитрусовые, которые чаще вызывают аллергию. Апельсиновые и грейпфрутовые соки при склонности к аллергическим реакциям следует исключить.

Как правильно употреблять соки

Обязательно разбавляйте водой (один к одному или один к двум), чтобы снизить концентрацию кислоты, попадающей в желудок и кишечник.

Готовьте соки самостоятельно и в течение 10—15 минут давайте ребенку.

Выбирая соки в магазине, внимательно читайте надписи на упаковке, обращая внимание на способ изготовления и срок годности.

Соки, которые содержат избыток сахара или чрезмерное количество консервантов и красителей, лучше не покупать.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» детский гастроэнтеролог Татьяна Рубан рассказала, чем кормить заболевшего ребенка и как восстановить пищеварение после антибиотиков.

А в преддверии весенних пикников медики напоминают: отправляясь отдыхать на природу, для детей лучше приготовить диетическое мясо и домашний соус



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