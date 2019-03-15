Базарный творог малышам лучше не давать: какие продукты вызывают аллергию у ребенка

Здоровье

«Псевдоаллергия часто сопровождает знакомство малыша с разной пищей»

Мамы тревожатся, когда у младенца на коже появляется сыпь. Педиатры успокаивают: так чувствительно организм малыша может реагировать на новые продукты (напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие продукты могут вызвать ацетонемический синдром у ребенка).

— Чаще всего аллергия начинается в раннем детстве, когда грудничок не переносит коровье молоко или новую молочную смесь, либо прикорм, — рассказывает детский гастроэнтеролог, заведующая отделением соматических заболеваний у детей Киевской городской детской клинической больницы № 9 Татьяна Рубан. — Ребенок растет, и список вредных для него продуктов часто расширяется. Аллергический дерматит может возникать практически на любую пищу: цитрусовые, ярко окрашенные фрукты и овощи, шоколад, куриные яйца, рыбу и морепродукты.

— Как еще кроме сыпи может проявляться аллергия?

— Бывают аллергические воспаления толстого кишечника — колиты. Малыш становится капризным, у него вздувается животик, появляется понос. У детей до шести месяцев важно отличить колит от такого нарушения, как лактазная недостаточность: нехватка фермента, расщепляющего молочный сахар — лактозу. Я всегда повторяю маме: ваш ребенок ест все то же, что и вы. У маленького ребенка организм может отреагировать расстройством кишечника и высыпаниями на любую еду, которую организм не принимает, а хочет быстрее обезвредить и вывести любыми путями.

— Многие мамы в том, что у ребенка появились раздражение и зуд, винят печень.

— Она ни при чем. Правда, у старших детей к нарушению кишечника может присоединиться дисфункция желчевыводящей системы, часто подключается и поджелудочная железа. Хотя она напрямую не вызывает сыпи. Задействуется цепочка: сначала нарушается всасывание и начинается воспалительный процесс в кишечнике, затем желчь в двенадцатиперстную кишку отходит хуже и происходит сбой в работе поджелудочной железы, поскольку у желчного пузыря и поджелудочной железы общий проток.

— Правда, что истинная пищевая аллергия встречается довольно редко?

— Да. Но довольно часто — псевдоаллергия, которая сопровождает знакомство малыша с разной пищей. Такую повышенную чувствительность организма на незнакомую еду маленький ребенок перерастает, как говорят в народе, после трех, реже пяти лет. К этому времени малыш знакомится с огромным количеством новой пищи. К ней привыкает слизистая пищеварительного тракта, ферментная система: повышается выработка ферментов кишечника, поджелудочной железы, формируется кишечная флора, и аллергические явления потихоньку проходят.

— Что делать при псевдоаллергии?

— Если на введение нового продукта у малыша возникает сыпь, а анализы показывают, что все в норме, то ребенка надо постепенно приучить к незнакомой еде. Вводить новый продукт по чуть-чуть, отслеживая реакцию. Сейчас многие товары, которые мы покупаем в супермаркетах, изобилуют вредными пищевыми добавками — ароматизаторами, красителями, консервантами. Из-за этого аллергические реакции мы видим даже у детей, которые изначально не аллергики.

— Какие продукты чаще всего вызывают нежелательную реакцию?

— Коровье молоко, реже — козье, цитрусовые, арахис, морепродукты, куриные яйца. Нередко аллергическая реакция возникает на орехи (чаще грецкие и миндаль, реже — кедровые). Аллергенный и любимый детьми шоколад.

«Кожные тесты можно делать с трех лет»

— Как выявить аллергию?

— Родители чаще всего обращаются к аллергологу, когда ребенку исполняется год. Раньше — только в случае сильного дерматита (тогда по рекомендации врача исключают коровье молоко, молочные смеси и переводят малыша на специальное гидролизное питание). Чтобы определить, есть ли аллергия, ребенку делают анализ на иммуноглобулин Е. Обычно исследование проводят, когда высыпания продолжаются полгода и больше. Если титры иммуноглобулина Е ниже нормы, а клинические проявления слишком яркие, это, скорее всего, псевдоаллергия. Тогда малыша нужно проверить на непереносимость глютена, лактозы, обследовать кишечную микрофлору. Если показатель иммуноглобулина Е выше нормы, то ребенок однозначно аллергик, и нужно выявлять аллергены. У малыша обычно список «врагов» не такой уж и большой, и главного выявляют с помощью кожных тестов.

— С какого возраста их делают?

— Не раньше трех лет. До этого возраста аллергопробы проводят редко, ведь они могут быть не очень показательными, а просто отображать реакцию ребенка на знакомство с новыми продуктами.

— Нередко годовалый или полуторагодовалый малыш тянется за чем-то вкусненьким со взрослого стола. Можно ему дать, например, кусочек соленого огурца?

— Только в виде исключения и совсем немного. Ребенку до трех лет нельзя давать то, что едят взрослые люди. Обычно хозяйка готовит суп или борщ на втором мясном отваре, причем не на один день, а на два-три. На второе — мясо с подливой. Блюда щедро приправлены солью, специями, содержат избыток экстрактивных веществ, которые малышу тяжело переварить. Для него полезно готовить легкий супчик отдельно, причем на один раз (в крайнем случае на два). Полезные блюда для детей — картофельное пюре, каша — гречневая, овсяная, котлеты из диетического мяса (курицы, индейки), приготовленные на пару.

— Ну уж молочные продукты точно не навредят…

— Смотря какие. Базарный творог лучше не давать, а сделать самому или купить безлактозный. Брынза и сулугуни — взрослая еда. Домашнюю выпечку типа шарлотки, сырники, ленивые вареники ребенку до трех лет тоже лучше не давать.

— Что с общего стола малышу позволено съесть?

— Обычно дети просят свежий огурчик или помидор летом, соленый огурец зимой. Можно побаловать малыша маленьким кусочком свежего сала, налить немного борща (детям он обычно нравится). Но копченая колбаса, сардельки, селедка под шубой или другой салат, заправленный майонезом, для маленького ребенка — табу.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как отличить аллергию от простуды, а также, какие процедуры полезны для кожи лица и рук весной.

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