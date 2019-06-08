Украина – Италия: онлайн трансляция ½ финала чемпионата мира

Спорт

Во вторник, 11 июня, в Гдыне на одноименном стадионе сборная Украины сыграет против Италии полуфинальный матч чемпионата мира по футболу среди 20-летних (прямая трансляция — на «UA:Перший», начало — в 18:30).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка подопечных Александра Петракова и Паоло Николато, за которой вы сможете следить в этой новости.

Италия — фаворит у букмекеров

В предстоящем поединке ведущие букмекерские конторы отдают предпочтение сопернику нашей сборной. К примеру, «Фаворит Спорт» принимает ставки на победу итальянцев с коэффициентом 2,24, в то время как на «желто-синих» — 3,35 (ничья оценивается в 3,10). На то, что украинцы пройдут в финал турнира, можно поставить с коэффициентом 2,21, те же, кто поверят в проход сборной с Апеннин, могут увеличить свою ставку в 1,62 раза.

Путь до полуфинала

По итогам группового этапа «желто-синие» заняли первое место в квартете D, обыграв США (2:1) и Катар (1:0), а также сыграв вничью с Нигерией (1:1), после чего в 1/8 финала разгромили Панаму (4:1) и в четвертьфинале минимально одолели Колумбию (1:0). Лучшим бомбардиром нашей команды, забив четыре мяча, является нападающий Даниил Сикан, три мяча в активе центрального защитника Дениса Попова.

Что касается итальянской команды, то апеннинцы на групповом этапе показали идентичные результаты, обыграв Мексику (2:1) и Эквадор (1:0), а также сыграв вничью с Японией (0:0). В 1/8 финала итальянцы минимально одолели хозяев турнира поляков (1:0), а в четвертьфинале, играя больше 60 минут в большинстве, сломили сопротивление Мали (4:2). Лучшим бомбардиром апеннинцев на турнире является нападающий Андреа Пинамонти, который забил на турнире четыре мяча (два из них — с пенальти).

Италия — действующий бронзовый призер чемпионата мира

На прошлом молодежном чемпионате мира, который прошел в 2017 году в Южной Корее, Италия добилась лучшего результата в истории — стала бронзовым призером турнира. Примечательно, но до этого апеннинцы дальше четвертьфинала не заходили, трижды (в 1987-м, 2005-м и 2009-м) прекращая борьбу после этой стадии, еще в двух случаях (в 1977-м и 1981-м) не выходили из группы.

Стоимость игроков сборной Украины в 2,5 раза дешевле

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, общая стоимость футболистов сборной Украины в 2,5 раза дешевле итальянцев (12,45 млн евро против 30 млн).

Больше всех в составе «желто-синих» стоят отбывший в расположение национальной команды голкипер «Леганес» Андрей Лунин (5 млн евро), форвард «Динамо» Владислав Супряга (4,5 млн) и полузащитник киевлян Георгий Цитаишвили (0,8 млн).

Что же касается апеннинцев, то самым дорогим футболистом у них является форвард Андреа Пинамонти, который принадлежит миланскому «Интеру», но прошедший сезон проведший в аренде во «Фрозиноне», — его оценивают в 10 млн евро. За ним следуют левый защитник «Кальяри» Лука Пеллегрини (5 млн), вратарь «Милана» Алессандро Плиццари (2,5 млн), центральный полузащитник «Асколи» Давиде Фраттези и левый защитник «Фоджи» Лука Раньери (оба — по 2,5 млн).

Самый дорогой футболист сборной Италии — нападающий Андреа Пинамонти

В целом же, в заявке сборной Италии на турнир лишь один футболист выступает за пределами родины — левый полузащитник Доменико Альберико, который играет в Германии за «Хоффенхайм».

Городской стадион в Гдыне

Поединок пройдет в Гдыне на городском стадионе, который является домашней ареной для «Арки», по итогам сезона-2018/2019 занявшей 13-е место в польской Экстраклассе (высший дивизион страны).

Стадион в Гдыне разукрашен в желто-синие цвета

Стадион построен и открыт в 2011 году на месте снесенного старого стадиона, который существовал здесь с 1964 года. При строительстве проект новой арены неоднократно подвергался критике, поскольку крыша над трибунами не перекрывала все зрительские места. Несмотря на ограниченный бюджет проекта, который финансировал муниципалитет Гдыне, строительство стадиона было завершено по тому же проекту, но с крышей, которая покрывает все зрительские места на трибунах. Завершение строительства планировалось на конец 2010 года, однако из-за задержки во время зимних работ, арена была открыта лишь в феврале 2011 года.

К слову, стадион хорошо знаком Италии, ведь именно здесь подопечные Паоло Николато в первом туре обыграли Мексику (2:1), а в 1/8 финала сломили сопротивление хозяев турнира (1:0). Всего же городская арена приняла на турнире уже семь матчей группового этапа и плей-офф.

Италия на стадионе в Гдыне уже одержала две победы

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть онлайн полуфинальный матч ЧМ-2019 между Украиной и Италией.

Фото Getty Images, ffu.ua, fifa.com

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