Украина – Италия: где смотреть онлайн полуфинальный матч ЧМ-2019 в Польше

Спорт

Во вторник, 11 июня, сборная Украины по футболу (U20) проведет матч полуфинальной стадии чемпионата мира, который проходит в Польше. Соперником подопечных Александра Петракова будет сборная Италии. Поединок пройдет в городе Гдыня на одноименном стадионе, начало — в 18:30 по киевскому времени.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА УКРАИНА — ИТАЛИЯ

По итогам группового этапа «желто-синие» заняли первое место в квартете D, обыграв США (2:1) и Катар (1:0), а также сыграв вничью с Нигерией (1:1), после чего в 1/8 финала разгромили Панаму (4:1) и в четвертьфинале минимально одолели Колумбию (1:0). Лучшим бомбардиром нашей команды, забив четыре мяча, является нападающий Даниил Сикан, три мяча в активе центрального защитника Дениса Попова.

Что касается итальянской команды, то апеннинцы на групповом этапе показали идентичные результаты, обыграв Мексику (2:1) и Эквадор (1:0), а также сыграв вничью с Японией (0:0). В 1/8 финала итальянцы минимально одолели хозяев турнира поляков (1:0), а в четвертьфинале, играя больше 60 минут в большинстве, сломили сопротивление Мали (4:2). Лучшим бомбардиром апеннинцев на турнире является нападающий Андреа Пинамонти, который забил на турнире четыре мяча (два из них — с пенальти).

Чемпионат мира U20. Польша. ½ финала

11 июня (понедельник)

Украина — Италия 18:30 «UA:Перший»

Отметим, что в другом полуфинале сыграют победители матчей США — Эквадор и Южная Корея — Сенегал, которые пройдут 8 июня.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Украина минимально обыграла Колумбию и вышла в полуфинал чемпионата мира.

Фото fifa.com

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