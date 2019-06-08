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Украина – Италия: где смотреть онлайн полуфинальный матч ЧМ-2019 в Польше
Во вторник, 11 июня, сборная Украины по футболу (U20) проведет матч полуфинальной стадии чемпионата мира, который проходит в Польше. Соперником подопечных Александра Петракова будет сборная Италии. Поединок пройдет в городе Гдыня на одноименном стадионе, начало — в 18:30 по киевскому времени.
«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА УКРАИНА — ИТАЛИЯ
По итогам группового этапа «желто-синие» заняли первое место в квартете D, обыграв США (2:1) и Катар (1:0), а также сыграв вничью с Нигерией (1:1), после чего в 1/8 финала разгромили Панаму (4:1) и в четвертьфинале минимально одолели Колумбию (1:0). Лучшим бомбардиром нашей команды, забив четыре мяча, является нападающий Даниил Сикан, три мяча в активе центрального защитника Дениса Попова.
Что касается итальянской команды, то апеннинцы на групповом этапе показали идентичные результаты, обыграв Мексику (2:1) и Эквадор (1:0), а также сыграв вничью с Японией (0:0). В 1/8 финала итальянцы минимально одолели хозяев турнира поляков (1:0), а в четвертьфинале, играя больше 60 минут в большинстве, сломили сопротивление Мали (4:2). Лучшим бомбардиром апеннинцев на турнире является нападающий Андреа Пинамонти, который забил на турнире четыре мяча (два из них — с пенальти).
Чемпионат мира U20. Польша. ½ финала
11 июня (понедельник)
Украина — Италия 18:30 «UA:Перший»
Отметим, что в другом полуфинале сыграют победители матчей США — Эквадор и Южная Корея — Сенегал, которые пройдут 8 июня.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Украина минимально обыграла Колумбию и вышла в полуфинал чемпионата мира.
Фото fifa.com
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?