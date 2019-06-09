Происшествия

Воды — по щиколотки: в Киеве после короткого ливня затоплен целый микрорайон (видео)

В Дарницком районе Киева сильный ливень затопил подземные переходы на территории жилого массива «Позняки» на Левом берегу, передвигаться приходилось по щиколотку в воде. И это при том, что согласно свидетельству очевидцев, ливень продолжался не более 10 минут.

Местные жители связывают очередной потоп с активным строительством высотных домов.

Об этом в соцсети написали сразу несколько киевлян, комментируя видео, размещенное на паблике dtp.kiev.ua.

«Надо больше строить высоток в Киеве. И спа у нас будет везде. И не только при дожде», — считает Инна Гордиенко.

«Постройте ещё парочку ТРЦ и высоток…», — советует Вера Тебякина.

«И так каждый год», — сокрушается Sergei Tereshchenko.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о последствиях сильных ливней в Украине, которые отправили под воду населенные пункты сразу в трех регионах. А на днях локальный потоп случился в курортной Одессе.

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