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Употребление свинины и баранины защищает от рассеянного склероза: но есть важные условия
Многие диетологи и кардиологи запрещают своим пациентам есть красное мясо, ведь в нем содержатся жиры, которые повышают уровень холестерина в крови. Но специалисты Австралийского национального университета утверждают, что такое мясо полезно и даже помогает защититься от рассеянного склероза. Но есть несколько условий. Во-первых, разрешается съедать не более 65 граммов свинины, говядины или баранины в сутки. Во-вторых, важно правильно готовить мясо: варить, тушить или запекать. В-третьих, надо есть много овощей, рыбу и морепродукты, оливковое масло, в общем, придерживаться средиземноморской диеты.
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Пока до конца не ясно, почему красное мясо в сочетании со здоровой диетой снижает риск рассеянного склероза. Но специалисты полагают, что такой эффект можно объяснить содержанием в мясе белка, железа, цинка, селена, калия, витамина D, витаминов группы В и других веществ, которые полезны для нервной системы. Благодаря им можно затормозить процесс деградации миелиновой оболочки и развития рассеянного склероза. Эксперты не исключают, что плохое питание и нехватка витамина D могут спровоцировать развитие рассеянного склероза.
«Согласно данным Всемирного фонда исследования раковых заболеваний, разрешается есть не больше 500 граммов красного мяса в неделю, — говорит диетолог Сара Шенкер из Великобритании. — Но если подсчитать, то это немало. Например, небольшой стейк или бифштекс (227 граммов), свиная отбивная (113 граммов), две домашние свиные сосиски по 50 граммов и пара котлет (60 граммов). Вполне достаточно для одной недели».
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