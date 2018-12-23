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Нехватка витамина D грозит шизофренией: в каких продуктах содержится ценный элемент
Ученые предположили, что есть связь между дефицитом витамина D в детстве и развитием шизофрении во взрослом возрасте. На такую мысль сотрудников Института мозга университета Квинсленда и Орхусского университета натолкнули данные медицинских исследований более 2600 человек. У 44 процентов взрослых пациентов, страдающих шизофренией, в детстве была острая нехватка витамина D.
Если у маленького ребенка дефицит этого витамина, у него может развиться рахит, при котором страдают костная и неpвная системы. При недостатке витамина D в организме плохо усваиваются кальций и фосфор, а значит, формирование и обновление костной ткани происходит очень медленно. «Солнечный» витамин участвует в выделении гормонов, регуляции деления клеток в органах, обеспечивает нормальный рост и развитие костей, предупреждает рахит, остеопороз, заболевания суставов, нормализует мышечный тонус, повышает иммунитет, необходим для функционирования щитовидной железы и нормальной свертываемости крови. При его дефиците повышается риск развития заболеваний сердца и сосудов, рассеянного склероза, остеопороза, диабета, псориаза, некоторых видов рака. Кстати, прежде голландские ученые говорили о том, что лишний вес и ожирение тоже могут быть связаны с недостатком «солнечного» витамина.
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Как понять, что организму не хватает витамина D? Если человек часто простужается, жалуется на постоянную усталость, подавленное настроение, боли в мышцах, у него участились переломы костей, стоит сдать анализ крови, который покажет дефицит.
Как восполнить нехватку витамина D? Весной и летом, когда много солнца, он вырабатывается в организме под воздействием ультрафиолета. Провитамин частично образуется в тканях из холестерина. Также его можно получить с некоторыми продуктами. Например, люди, регулярно употребляющие жирную морскую рыбу, редко испытывают нехватку витамина D. В оптимальных количествах он содержится в печени трески, тунца, в сметане, сливках, яичных желтках.
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