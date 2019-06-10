Шоу-бизнес

Лазарев поскандалил с Лободой и обматерил ее на глазах других звезд, — СМИ

В Москве прошла масштабная музыкальная премия МУЗ. тв, награды которой получили и украинские артисты Ани Лорак и Светлана Лобода. Церемония длилась целых шесть часов, а затем звездные гости отправились на закрытую вечеринку, где и происходит все самое интересное.

Как сообщает российское издание Super, скандал произошел между российским певцом Сергеем Лазаревым и Светланой Лободой, которая не только получила тарелку в номинации «Исполнительница года», но и стала хедлайнером вечера, исполнив шесть песен.

Якобы Лазарев подошел к певице и вместо поздравлений высказал ей что-то нелицеприятное. Свидетели инцидента услышали только обрывки фраз Сергея в адрес Светланы: «Ты что, ох… ла? Типа самая крутая?».

Причиной такого поведения Лазарева называют творческую ревность. Якобы Сергей был крайне возмущен тем, что не смог показать на сцене свой номер для «Евроидения» из-за технических проблем при монтаже декораций, в то время как Лобода показала мини-концерт, фрагменты из своего шоу.

Кроме того, во время выступления Лободы, неожиданно опустели места, где в первых рядах располагались звездные гости. Окружение Лободы решило, что это дело рук Лазарева, якобы тот подговорил коллег насолить певице и все вместе раньше времени отправились гулять на звездную вечеринку в честь премии.

Ни Лазарев, ни Лобода инцидент не комментируют. Однако, уже на следующий день пользователи Instagram заметили, что Светлана не числится в подписчиках Сергея, а тот не лайкнул ни одного поста Лободы, связанного с премией.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что во время церемонии Сергей Лазарев поддерживал Ани Лорак, они очень эмоционально восприняли очередную награду певицы. А Анна Седокова даже обнажилась ради премии, но тарелку так и не получила.

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