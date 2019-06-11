Украина

На Львовщине прощаются с военными, погибшими в катастрофе Ми-8 (видео)

В Бродах Львовской области проходит церемония прощания с погибшими военными летчиками вертолета Ми-8, потерпевшего крушение 29 мая в Ровенской области.

Прощания и погребения проходит в Бродах, поскольку именно здесь базируется 16-я отдельная бригада армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, в состав которой входили погибшие.

10 июня в церкви Пресвятой Богородицы, что располагается возле воинской части, прошло заупокойное богослужение. Чин похорон начался 11 июня в 8:00 с молебна и прощания с погибшими в военном клубе. Далее должно состояться уже само захоронение.

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 30 мая в Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8, погибли четыре человека, в том числе командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Причинами крушения вертолета Ми-8 могли быть техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов. Все эти версии отрабатываются в ходе досудебного расследования.

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