Украина

Поездки Бойко и Медведчука в Россию: в СБУ рассказали о расследовании

После визитов в Россию оппозиционных политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, во время которых они в марте этого года в Москве и в июне в Санкт-Петербурге обсуждали поставки «дешевого газа», в СБУ заявили о досудебном расследовании в уголовном производстве по двум статьям Уголовного кодекса.

«В Службе безопасности Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступлений статьи 110 (посягательство на территориальную целостность) и 111 (государственная измена) УК, в ходе расследования которого также исследуются обстоятельства визита в марте этого года в Москву Виктора Медведчука и Юрия Бойко», — говорится в сообщении украинской спецслужбы.

В частности, сообщается, что Шевченковский райсуд столицы распорядился провести лингвистическую экспертизу и что материалы визита оппозиционных политиков в Россию в июне в Санкт-Петербург «могут быть также проверены в рамках этого уголовного производства».

«Ждем результатов экспертизы для предоставления правовой оценки действий Медведчука и Бойко во время визита в РФ», — заявляют в СБУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, комментируя визиты в Россию Медведчука и Бойко, заявил, что россияне пытаются «найти власть имущих в Украине, которые из-за своей коррумпированности и некомпетентности, сделали бы то, что хочет Россия, вопреки интересам Украины».



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter