- 11:09 Есть риски: сын Бари Алибасова рассказал о его состоянии
- 10:57 Управлял мотоциклом ногами: в России трагически погиб популярный блогер
- 10:51 Украина – Италия: онлайн трансляция ½ финала чемпионата мира
- 10:45 Зеленский выступил в Конституционном суде и покинул заседание
- 10:39 Где в Киеве с 11 по 14 июня нельзя будет пользоваться водой из крана
- 10:37 Поездки Бойко и Медведчука в Россию: в СБУ рассказали о расследовании
- 10:32 Конституционный суд рассматривает законность указа Зеленского о роспуске Рады: онлайн-трансляция
- 10:31 Футболист Зинченко встречается с известной журналисткой: жаркие фото красотки
- 10:19 Рианна призналась, что влюблена в саудовского миллиардера, и не исключила замужество
- 10:18 Три тысячи долларов за информацию о курсе валют: в Украине появился новый вид мошенничества
- 10:15 На Львовщине прощаются с военными, погибшими в катастрофе Ми-8
- 10:07 Если бы росСМИ так протестовали при взятии в плен украинцев, война на Донбассе давно закончилась бы, — журналист
Поездки Бойко и Медведчука в Россию: в СБУ рассказали о расследовании
После визитов в Россию оппозиционных политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, во время которых они в марте этого года в Москве и в июне в Санкт-Петербурге обсуждали поставки «дешевого газа», в СБУ заявили о досудебном расследовании в уголовном производстве по двум статьям Уголовного кодекса.
«В Службе безопасности Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступлений статьи 110 (посягательство на территориальную целостность) и 111 (государственная измена) УК, в ходе расследования которого также исследуются обстоятельства визита в марте этого года в Москву Виктора Медведчука и Юрия Бойко», — говорится в сообщении украинской спецслужбы.
В частности, сообщается, что Шевченковский райсуд столицы распорядился провести лингвистическую экспертизу и что материалы визита оппозиционных политиков в Россию в июне в Санкт-Петербург «могут быть также проверены в рамках этого уголовного производства».
«Ждем результатов экспертизы для предоставления правовой оценки действий Медведчука и Бойко во время визита в РФ», — заявляют в СБУ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, комментируя визиты в Россию Медведчука и Бойко, заявил, что россияне пытаются «найти власть имущих в Украине, которые из-за своей коррумпированности и некомпетентности, сделали бы то, что хочет Россия, вопреки интересам Украины».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт