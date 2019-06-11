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Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского
Должностной оклад Юлии Мендель, назначенной на должность пресс-секретаря президента Владимира Зеленского, составляет 15 тысяч 720 гривен.
Об этом говорится в ответе на запрос журналистов «Українських Новин», которые также просили предоставить копии декларации Мендель. В документе также подчеркивается, что по закону о предотвращении коррупции, пресс-секретарь главы государства не является субъектом декларирования.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Юлия Мендель призналась, что с момента назначения на должность ей пришлось реагировать на провокационные слухи о себе. Так, неизвестные пользователи соцсетей приписали ей родство с олигархом Игорем Коломойским, написав, что она приходится ему внучкой.
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