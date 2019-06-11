26.25 / 26.54 29.57 / 30.01
Киев: +28
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Одетая в стиле кантри Кейт Миддлтон занялась стрижкой овец (фото, видео)

19:30 11 июня 2019 196
Кейт Миддлтон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

11 мая Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые 8 июня присутствовали в Лондоне на параде в честь дня рождения королевы Елизаветы, нанесли официальный визит в графство Камбрия, чтобы ознакомиться с местными деревенскими и фермерскими общинами.

Как сообщает Daily Mail, герцог и герцогиня Кембриджские прибыли в город Кесвик. Они посетили рынок, где отведали сыр, побеседовали с фанатами королевской семьи и волонтерами различных благотворительных организаций, а также пообщались собаками-«терапевтами», принимающими участие в программе по борьбе с психическими болезнями. Кличка одного из трех спаниелей была Принц Гарри — в честь младшего брата Уильяма.

А после высокие гости отправились на ферму, где Кейт попробовала себя в новой роли — занялась стрижкой овец.

Кейт была скромно и практично одета в стиле кантри — в куртку цвета хаки стоимостью 350 долларов от Taylor London, черные облегающие джинсы и любимые ботинки на шнуровке See By Chloé за 318 долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон одела сына в наряд 33-летней давности, а сама появилась в шляпке со свадьбы Меган Маркл и Гарри.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины