Одетая в стиле кантри Кейт Миддлтон занялась стрижкой овец (фото, видео)

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11 мая Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые 8 июня присутствовали в Лондоне на параде в честь дня рождения королевы Елизаветы, нанесли официальный визит в графство Камбрия, чтобы ознакомиться с местными деревенскими и фермерскими общинами.

Как сообщает Daily Mail, герцог и герцогиня Кембриджские прибыли в город Кесвик. Они посетили рынок, где отведали сыр, побеседовали с фанатами королевской семьи и волонтерами различных благотворительных организаций, а также пообщались собаками-«терапевтами», принимающими участие в программе по борьбе с психическими болезнями. Кличка одного из трех спаниелей была Принц Гарри — в честь младшего брата Уильяма.

А после высокие гости отправились на ферму, где Кейт попробовала себя в новой роли — занялась стрижкой овец.

Кейт была скромно и практично одета в стиле кантри — в куртку цвета хаки стоимостью 350 долларов от Taylor London, черные облегающие джинсы и любимые ботинки на шнуровке See By Chloé за 318 долларов.

Today The Duke and Duchess of Cambridge are celebrating the work of local heroes, farmers, volunteers and those supporting the rural community in Cumbria — starting in Keswick! pic.twitter.com/SMx7h1i1ec — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 11 июня 2019 г.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон одела сына в наряд 33-летней давности, а сама появилась в шляпке со свадьбы Меган Маркл и Гарри.

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