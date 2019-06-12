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Кейт Миддлтон призналась, что плохо плетет косы своей дочке Шарлотте (видео)
Во время поездки на ферму в графстве Камбрия, которую Кейт Миддлтон и принц Уильям предприняли 12 июня, герцогиня Кембриджская в разговоре с маленькой дочкой фермера восхитилась прической смущавшейся девочки и поинтересовалась, кто так аккуратно заплел ей косички. А потом Кейт с улыбкой призналась: «Я пыталась сделать такую же прическу своей дочке Шарлотте сегодня утром. Но получилось не слишком хорошо».
Это уже не в первый раз, когда Уильям и Кейт публично обсуждают прически четырехлетней Шарлотты. Так, во время визита в Блэкпул в марте этого года Уильям, в разговоре с одним из пап сказал: «Никогда не пытайтесь делать конский хвост. Это кошмар». А Кейт тут же задала мужу вопрос: «А ты пытался заплетать косу? Вот что по-настоящему трудно». Затем 36-летний принц признался, что он все же умеет завязывать дочери хвост. «Но на этом все. У меня недостаточно волос, чтобы практиковаться», — пошутил он тогда.
К слову, во время официального празднования дня рождения королевы Елизаветы 8 июня, Шарлотта успела появиться на публике с двумя прическами. Сначала юную принцессу сняли выглядывающей из окна Букингемского дворца вместе с ее братьями Джорджем и Луи. У нее на макушке был виден синий бантик. После этого, когда все члены королевской семьи вышли на балкон, ее волосы уже были разделены пробором посередине, а бант переместился на затылок и скреплял вместе две косички. Предполагают, что Шарлотту причесывала сама мама.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», на ферме в Камбрии Кейт Миддлтон постригла овец, а также также ответила на вопрос девочки, наденет ли она платье, как у королевы Эльзы из мультфильма «Холодное сердце».
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– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.