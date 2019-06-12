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Гламурная Кейт Миддлтон прибыла на приготовленный наркоманами и алкоголиками ужин (фото, видео)

22:16 12 июня 2019 717
Кейт Миддлтон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Кейт Миддлтон, которая днем ранее побывала вместе с мужем с официальным визитом в графстве Камбрия и постригла овец, вечером 12 июня совершила сольный выход, посетив благотворительный гала-ужин, организованный фондом Action on Addiction в одном из лондонских ресторанов.

Герцогиня Кембриджская уже несколько лет является патронессой этой организации, оказывающей поддержку людям, страдающим от наркотической и алкогольной зависимости. Фонд предлагает им возможности вернуться к нормальному образу жизни — в том числе и обучая новым профессиям. Так, блюда для ужина профессиональным поварам помогали готовить их стажеры — прошедшие курс лечения наркоманы и алкоголики.

Для этого мероприятия 37-летняя герцогиня, как пишет Daily Mail, выбрала нарядное белое платье от Barbara Casasola cnjbvjcnm. 2000 долларов, с приспущенными плечами. Такой фасон, как известно, предпочитает ее родственница Меган Маркл. Однако Кэтрин надевала этот наряд еще задолго до свадьбы Меган с ее будущим мужем принцем Гарри — в 2016 году. Сияющие туфли герцогини были серебристого цвета Jimmy Choo (в них она ранее в этом году была на церемонии вручения премий BAFTA). В тон им она подобрала и клатч.

Кейт пообщалась на кухне с подопечными фонда

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Кейт Миддлтон призналась, что плохо плетет косы своей дочке Шарлотте.

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