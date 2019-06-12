Гламурная Кейт Миддлтон прибыла на приготовленный наркоманами и алкоголиками ужин (фото, видео)

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Кейт Миддлтон, которая днем ранее побывала вместе с мужем с официальным визитом в графстве Камбрия и постригла овец, вечером 12 июня совершила сольный выход, посетив благотворительный гала-ужин, организованный фондом Action on Addiction в одном из лондонских ресторанов.

Герцогиня Кембриджская уже несколько лет является патронессой этой организации, оказывающей поддержку людям, страдающим от наркотической и алкогольной зависимости. Фонд предлагает им возможности вернуться к нормальному образу жизни — в том числе и обучая новым профессиям. Так, блюда для ужина профессиональным поварам помогали готовить их стажеры — прошедшие курс лечения наркоманы и алкоголики.

Для этого мероприятия 37-летняя герцогиня, как пишет Daily Mail, выбрала нарядное белое платье от Barbara Casasola cnjbvjcnm. 2000 долларов, с приспущенными плечами. Такой фасон, как известно, предпочитает ее родственница Меган Маркл. Однако Кэтрин надевала этот наряд еще задолго до свадьбы Меган с ее будущим мужем принцем Гарри — в 2016 году. Сияющие туфли герцогини были серебристого цвета Jimmy Choo (в них она ранее в этом году была на церемонии вручения премий BAFTA). В тон им она подобрала и клатч.

Кейт пообщалась на кухне с подопечными фонда

Watch: the duchess chat to staff helping to create tonight’s delicious menu.

Some are Action on Addiction clients who are working as apprentices in the kitchen, and helping Spring Restaurant’s head chef and owner Skye Gyngell to create the evening’s meal. pic.twitter.com/ElRb8QM5Z9 — Rebecca English (@RE_DailyMail) 12 июня 2019 г.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Кейт Миддлтон призналась, что плохо плетет косы своей дочке Шарлотте.

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