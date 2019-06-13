Мир

После знакомства с Меган Маркл принц Гарри встречался не только с ней, но и с молодой моделью (фото)

Отношения Меган Маркл и принца Гарри, которые недавно стали родителями малыша Арчи, выглядят идеально. 34-летний герцог и 37-летняя герцогиня Сассекская, вспоминая свое знакомство, говорят, что это была любовь с первого взгляда. Как известно, их свела общая знакомая, устроив для них свидание «вслепую».

Однако, по словам королевского биографа Анджелы Левин, у принца, видимо, все же не сразу возникло чувство, что Меган — та самая, единственная в мире. Как утверждает Анджела, уже после знакомства с американской актрисой, Гарри одновременно встречался также с другой женщиной — английской моделью Сарой Энн Маклин, которой сейчас 29 лет.

Маклин (которая, кстати, чем-то отдаленно напоминает внешне Маркл) сотрудничала с такими брендами, Burberry, Dolce & Gabbana Ralph Lauren, а ныне она переквалифицировалась в диетолога.

Как сообщает издание Express, Сара и Гарри познакомились на частной вечеринке, после чего принц попросил ее номер телефона и начал «бомбардировать» текстовыми сообщениями в перерывах между свиданиями с Меган. Принц и модель также проводили время вместе, встречаясь лично. Однако это было лишь увлечение. И дальше легкого романа дело не пошло, так как принц не был настроен на серьезные отношения.

Один из друзей Его Высочества сказал, что Сара и Гарри были слишком разными. Так, она практически не пила алкоголь и выступала за здоровый образ жизни. А Гарри до женитьбы частенько кутил на попойках.

Сара Энн Маклин

Ранее сообщалось, что до встречи с Гарри американская актриса Маркл подыскивала себе «знаменитого» британского бойфренда. Так, она флиртовала в соцсети с британским певцом Мэттом Кардлом. А бывшая приятельница Меган, английская ведущая Лиззи Канди (с которой Маркл заморозила отношения после знакомства с принцем), рассказала, что будущая герцогиня просила помочь ей в поисках подходящего мужчины в Великобритании.

Бывший агент актрисы Джина Нелторп-Каун рассказала, что Меган уже спустя три месяца после встречи с принцем расторгла контракт. Хотя на тот момент речь о помолвке, а тем более о свадьбе, еще даже не заходила. С тех пор Джина общалась с ней только через юристов. «Меган любит двигаться вперед», — говорит она.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Разделили обязанности: Меган Маркл кормит грудью, а принц Гарри меняет подгузники и готовит.

Читайте также: Кейт Миддлтон завидует Меган Маркл: названа причина.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter