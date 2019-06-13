Невероятно, но факт: на Черниговщине спасли мужчину, получившего два удара ножом в сердце

Здоровье

Мужчину привезли в больницу райцентра Городня утром, в 10:00. Из грудной клетки у него торчала рукоятка ножа. Пациент находился в сознании и рассказал медикам, что получил два удара ножом в сердце. Тут же из Чернигова были вызваны анестезиолог и торакальный хирург. Слава Богу, до приезда врачей никто не бросился вытягивать нож из груди раненого — это смертельно опасно, потому что может начаться сильное кровотечение, и человек погибнет от геморрагического шока из-за потери крови. Прибывшие в Городню специалисты были поражены: мужчина не потерял сознания, был адекватен, внятно отвечал на вопросы хирурга. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю спасения киевлянина, которому в голову вонзили 12-сантиметровый нож.

«Операция, во время которой я зашил четыре отверстия в сердце, длилась два часа»

«Нож в груди — это еще не так страшно. Неприятно, когда ты кладешь ладонь на рукоятку и чувствуешь, как она „бьется“ синхронно ударам сердца. Потому что лезвие ножа находится в миокарде», — захватывающий пост об успешно проведенной операции выложил заведующий отделом торакальной хирургии Черниговской областной больницы Олег Лузан на своей страничке в Facebook.

— Олег Николаевич, как себя чувствует пациент, которого вы оперировали 27 мая?

— Пациенту уже сняли швы с поверхности грудной клетки, — говорит Олег Лузан. — Теперь его лечением занимаются кардиологи — рубцы, оставшиеся на сердце после операции, практически не отличаются от последствий инфаркта миокарда.

— Вы считаете чудом спасение этого пациента?

— Ранения в сердце встречаются нередко. Если удается вовремя ушить раны, то пациент выживает. Но здесь при «двойном» ударе оказалось четыре (!) раны в разных структурах сердца. Одна из них была толщиной с мой палец. Все надо было обнаружить. Если бы в ходе операции я не нашел и не ушил все эти раны, пациент умер бы от кровопотери сразу после оперативного вмешательства. Так что его спасение можно считать удивительным.

Городнянская центральная районная больница находится в 60 километрах от Чернигова. Специалисты Черниговской областной больницы — торакальный хирург Олег Лузан и анестезиолог Владимир Домашенко — приступили к операции, как только прибыли к пациенту.

— С момента травмы прошло около двух часов, — рассказывает Олег Лузан. — По протоколу следовало бы сделать рентгеновский снимок, но на это у нас не было времени, да и смысла делать снимок в данном случае мы не видели: можно было предположить, что лезвие попало в сердце. Когда мы раскрыли плевральную полость, а затем перикард (так называемую сумку, в которой находится сердце), я увидел в нем отверстие толщиной с мой палец. А проведя по ножу пальцем, понял, что ранение действительно сквозное. Лезвие вошло в боковую стенку сердца, а вышло из верхушки органа.

«Коллеги сделали это фото в операционной, — говорит Олег Лузан. — Позже мы узнали, что длина ржавого лезвия ножа, который дважды вошел в сердце пациента, была 16 сантиметров»

— Как долго длилась операция?

— Два часа.

— А были у вас подобные случаи — с двумя ударами в сердце?

— Это второй случай в моей 25-летней практике. В первом случае у человека были множественные ножевые ранения грудной клетки, и он получил те же четыре раны в сердце. Тогда пришлось сначала ушивать раны с одной стороны сердечной мышцы, а затем поворачивать больного на бок, чтобы ушить раны с другой стороны поврежденного органа.

В недавнем же случае, чтобы сделать уже полную ревизию дважды пробитого ножом органа, мне пришлось вывернуть сердце из «сумки» (перикарда) в плевральную полость. Сердце, закрепленное на мощном сосудистом пучке, хоть и очень выносливый орган, который может выдержать, как видим, несколько сквозных ранений, такие манипуляции способно перенести не всегда. Но иного способа провести ревизию поврежденного органа у меня в данном случае не было…

«Накладывая швы, старался не дышать»

Рассказывая об уникальной операции, Олег Лузан вновь и вновь вспоминает важные детали.

— Когда я извлек нож из раны, то поначалу большого кровотечения в области верхушки сердца не было, — продолжает врач. — Мы, собственно, там его и не ожидали. Ушив два отверстия, я уже было обрадовался тому, что дело обошлось малой кровью. Но выше — в стенке левого желудочка — обнаружился еще один порез — третья «дыра» в сердце пациента.

Однако самым опасным и коварным оказалось четвертое отверстие — рваное, неправильной формы, оно было прикрыто сгустком крови. Края раны напоминали лепестки. Поэтому ушивать отверстие было очень сложно. Накладывая швы, я старался не дышать. Боялся, что образовавшийся в месте повреждения тромб соскочит и начнется сильное кровотечение.

Именно этот нож извлекли медики из груди пациента

— Вам удалось его избежать?

— Не совсем. Шовный материал прорезал ткани. В тот момент, когда я затянул шов, кровь хлынула из незакрытого дефекта. Фонтан, забивший из сердца, был толщиной с палец, он мгновенно снес сгусток крови на ране и залил плевральную полость. Сердце оказалось в глубине этого черно-красного «болота». Чтобы взять ситуацию под контроль, я вынужден был зажать рану пальцем — ввел его в полость сердца. Это известный метод, который используют хирурги в подобной ситуации.

— Стало страшно?

— Никто из участников операции не потерял самообладания. Мой ассистент Владимир Иванович Ломаковский, заведующий хирургическим отделением районной больницы, в которой мы оперировали этого пациента, помог собрать отсосом кровь. Однако взять ситуацию под контроль удалось не сразу. Я стал ушивать рану — и тут кровь из сердца вновь забила фонтаном. Сердце билось у меня в руке, но готово было вот-вот остановиться… К счастью, c кровотечением мы справились. Чтобы ушить дефект, мне пришлось временно пережать сосудистым зажимом этот участок раны. Сердце продолжало работать. Больной остался жив.

— Какой была потеря крови во время операции?

— Пациент потерял около четырех литров крови. Напомню, что в человеческом теле ее всего около пяти литров. Поэтому в течение всей операции мы поддерживали больного, переливая ему растворы и донорскую кровь. Несмотря на огромную кровопотерю, благодаря блестящей работе прибывшего вместе со мной анестезиолога Черниговской областной больницы Владимира Домашенко нам удавалось удерживать давление пациента в норме — на отметке 110. Владимир Домашенко проявил себя как «человек без нервов». Кстати, поскольку мужчина был ранен ржавым ножом, ему сделали противостолбнячную профилактику.

Олег Лузан: «Пациент потерял около четырех литров крови из пяти, циркулирующих в организме. Чтобы восполнить огромную кровопотерю, во время операции нам приходилось постоянно вливать донорскую кровь и ее препараты»

Теперь пациент готовится к выписке из больницы. Мужчина в удовлетворительном состоянии и свое спасение расценил так: «Бог дал мне еще один шанс, я постараюсь им достойно воспользоваться».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об уникальном случае: 19-летний Евгений Коляда из Киевской области, защищая бабушку и сестричку от вооруженных грабителей, получил 28 (!) ножевых и 5 пулевых ранений. К счастью, парень остался жив и восстановился.

Фото со страницы Олега ЛУЗАНА в Facebook

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