Саакашвили назвал первую десятку списка партии «Рух нових сил»

Политика

Михаил Саакашвили, который после возвращения ему украинского гражданства помпезно вернулся в Украину, в четверг, 13 июня представил список партии «Рух новых сил» для участия в досрочных парламентских выборах. Об этом политик сообщил на пресс-конференции.

В первую десятку вошли:

Михаил Саакашвили — лидер партии «Рух новых сил»;

Давид Сакварелидзе — экс-заместитель Генерального прокурора в Украине, соучредитель партии «Рух новых сил»;

Олесь Доний — бывший народный депутат Украины;

Наталья Жукова — двукратная чемпионка Европы по шахматам;

Владимир Лановой — бывший министр экономики Украины;

Елена Терещенко — жена мэра Глухова (Сумская область) Мишеля Терещенко;

Дмитрий Булах — депутат Харьковского областного совета;

Анна Соломатина — экс-глава департамента финконтроля НАПК;

Олег Михайлик — общественный активист;

Игорь Черняк — адвокат, член правления «Харьковского антикоррупционного центра».

Напомним, ранее Саакашвили заявил о самостоятельном участии «Руха новых сил» в выборах, невзирая на проблемы с регистрацией и сбором средств на залог для участия в парламентской гонке. Он также отверг предложение Виталия Кличко возглавить список партии «УДАР». Предложение Саакашвили делал и лидер партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.

Эксклюзивные комментарии экспертов относительно возможного политического будущего в Украине Михаила Саакашвили читайте в материале «ФАКТОВ»: «Опасный раздражитель: как Саакашвили может помочь Зеленскому „уйти“ от Коломойского».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter