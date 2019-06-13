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Саакашвили назвал первую десятку списка партии «Рух нових сил»
Михаил Саакашвили, который после возвращения ему украинского гражданства помпезно вернулся в Украину, в четверг, 13 июня представил список партии «Рух новых сил» для участия в досрочных парламентских выборах. Об этом политик сообщил на пресс-конференции.
В первую десятку вошли:
Михаил Саакашвили — лидер партии «Рух новых сил»;
Давид Сакварелидзе — экс-заместитель Генерального прокурора в Украине, соучредитель партии «Рух новых сил»;
Олесь Доний — бывший народный депутат Украины;
Наталья Жукова — двукратная чемпионка Европы по шахматам;
Владимир Лановой — бывший министр экономики Украины;
Елена Терещенко — жена мэра Глухова (Сумская область) Мишеля Терещенко;
Дмитрий Булах — депутат Харьковского областного совета;
Анна Соломатина — экс-глава департамента финконтроля НАПК;
Олег Михайлик — общественный активист;
Игорь Черняк — адвокат, член правления «Харьковского антикоррупционного центра».
Напомним, ранее Саакашвили заявил о самостоятельном участии «Руха новых сил» в выборах, невзирая на проблемы с регистрацией и сбором средств на залог для участия в парламентской гонке. Он также отверг предложение Виталия Кличко возглавить список партии «УДАР». Предложение Саакашвили делал и лидер партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.
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