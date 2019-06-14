Бари Алибасова хотят увезти в Европу

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Сын продюсера, Бари Алибасов-младший, заявил российским СМИ, что у него есть планы вывезти из России основателя мегапопулярной в 1990-е группы «На-на», который недавно пришел в себя после жуткого отравления.

В настоящее время Алибасов по-прежнему лежит в реанимации института Склифосовского с ожогами пищевода, желудка и дыхательных путей, которые он получил, по ошибке глотнув жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком.

Сын Алибасова считает, что отцу лучше было бы восстанавливаться в какой-нибудь европейской клинике, специализирующейся на реабилитации таких пациентов.

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Но транспортировать Алибасова можно будет тогда, когда минует угроза его жизни. Пока врачи такое разрешение дать не могут, так как состояние звездного пациента остается тяжелым.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Бари Алибасов лишился близкого друга.

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