Украина

В США увидели возможность мирного решения по Донбассу при Зеленском

В США рассчитывают, что избрание президента Украины Владимира Зеленского «создаст новую возможность» для установления мира на Донбассе, что, в свою очередь, приведет к улучшению американско-российских отношений. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения Америкой санкций против кремлевского газового проекта «Северный поток-2» с целью его блокирования.

Об этом заявил советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон после встречи с представителем Госдепа по Украине Куртом Волкером.

«Мы встретились с послом Волкером, чтобы обсудить украинские переговоры и согласились с тем, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для достижения мира на Донбассе — ключевого шага в улучшении отношений между США и Россией. Но крайне важно, чтобы Россия внесла свой вклад и приняла в этом серьезное участие», — написал Болтон в своем микроблоге.

Amb Volker and I met today to discuss Ukraine negotiations and agreed that President Zelenskyy’s election creates new opportunity to push for peace in Donbas — a key step to improving U.S.-Russia relations — but it’s critical that Russia do its part and engage seriously. pic.twitter.com/oGXIFcotOM — John Bolton (@AmbJohnBolton) 13 июня 2019 г.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Соединенные Штаты Америки значительно усилят свое военное присутствие в Польше, которая пообещала американским военным содействие, выходящее за рамки стандартов поддержки НАТО. Предполагается, что в Польше, в частности, создадут Командование передовой дивизии США, Центр боевой подготовки, эскадрилью американских беспилотных летательных аппаратов MQ-9, предназначенных для разведывательных операций.

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