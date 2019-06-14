Жителям оккупированного Донбасса российские паспорта выдают в селе

Украина

СМИ так называемых «Л/ДНР» и кремлевские пропагандисты ведут прямую трансляцию из России, где 14 июня начали процесс выдачи российских паспортов жителям оккупированных страной-агрессором территорий.

Как сообщают корреспонденты, выдача документов для приехавших из «ДНР» производится в селе Покровском — в отделе по вопросам миграции министерства внутренних дел РФ по Неклиновскому району (для луганчан — в Новошахтинске). Они утверждают, что процесс якобы занимает около десяти минут. Процедура включает два этапа: дактилоскопирование и принятие присяги гражданина РФ.

Пока известно, что паспорт с двуглавым орлом получил один человек. Ему вручал паспорт сам начальник главного управления МВД России по Ростовской области, генерал-лейтенант полиции Олег Агарков. То есть все обставлено по высшему разряду — чтобы весь мир увидел и оценил, как встречают с распростертыми объятиями новых «граждан».

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Накануне, 13 июня, главарь «ДНР» Денис Пушилин распорядился организовать централизованный выезд людей в Россию. Причем «транспортным средствам, осуществляющим перевозку граждан в пункты выдачи паспортов РФ и обратно через таможенные посты «Успенка» и «Мариновка», велено «обеспечить беспрепятственный и первоочередной проезд». Автобусы со страждущими сопровождает скорая.

Вот только что Кремль будет делать с новоиспеченными «гражданами» — большой вопрос. Многие эксперты склоняются к мысли, что Москва потом под предлогом их защиты от киевской «хунты» введет на Донбасс войска уже открыто.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Донецке жалуются на «трудности» при оформлении паспортов РФ.

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