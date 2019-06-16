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Крыму вода не нужна? В сети возмутились словами местного "спикера" Константинова
В сети продолжают обсуждать скандальное заявление так называемого «спикера Госсовета» аннексированного Крыма Владимира Константинова о том, что жителям полуострова уже не нужна вода из Украины, поскольку она… заражена радиацией. Напомним, ранее к президенту Зеленскому обратился бывший президент Крыма Юрий Мешков, который призвал его возобновить подачу воды и восстановить железнодорожное сообщение.
Крымчан возмутило то, что чиновник назвал воду загрязненной и способной вызвать онкологические заболевания.
«Крым. Константинов то ли бояры хлебнул, то ли кокса нанюхался. Коллаборант снова заявил, что Крым не нуждается в днепровской воде, а также сказал, что от нее в Крыму болели онкологией. А теперь в Крыму с каждым днем все лучше и лучше», — написал известный блогер КРЫМский бандеровец.
Крым. Константинов то ли бояры хлебнул, то ли кокса нанюхался. Коллаборант снова заявил, что Крым не нуждается в днепровской воде, а также сказал, что от нее в Крыму болели онкологией. А теперь в Крыму с каждым днем все лучше и лучше https://t.co/WL5SQJGBlS pic.twitter.com/DOlYG0LKeQ— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 14 июня 2019 г.
Напомним, совсем недавно жители аннексированного полуострова массово жаловались на нехватку воды для орошения дачных участков — воду приходится подвозить на участки цистернами, но ее все-равно не хватает.
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