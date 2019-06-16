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Украина

Крыму вода не нужна? В сети возмутились словами местного "спикера" Константинова

10:29 16 июня 2019 69
Северо-Крымский канал
Инф. «ФАКТОВ»

В сети продолжают обсуждать скандальное заявление так называемого «спикера Госсовета» аннексированного Крыма Владимира Константинова о том, что жителям полуострова уже не нужна вода из Украины, поскольку она… заражена радиацией. Напомним, ранее к президенту Зеленскому обратился бывший президент Крыма Юрий Мешков, который призвал его возобновить подачу воды и восстановить железнодорожное сообщение.

Крымчан возмутило то, что чиновник назвал воду загрязненной и способной вызвать онкологические заболевания.

«Крым. Константинов то ли бояры хлебнул, то ли кокса нанюхался. Коллаборант снова заявил, что Крым не нуждается в днепровской воде, а также сказал, что от нее в Крыму болели онкологией. А теперь в Крыму с каждым днем все лучше и лучше», — написал известный блогер КРЫМский бандеровец.

Напомним, совсем недавно жители аннексированного полуострова массово жаловались на нехватку воды для орошения дачных участков — воду приходится подвозить на участки цистернами, но ее все-равно не хватает.

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