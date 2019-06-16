В честь Дня отца Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото своего сына Арчи

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В честь Дня отца, который празднуется в Великобритании и ряде других стран 16 мая, Меган Маркл и принц Гарри опубликовали у себя в Instagram новое, трогательное фото своего сына Арчи Харрисона Маунтбаттен-Виндзора, который родился 6 мая этого года. На снимке малыш виден только наполовину — его частично закрывают от зрителей папины руки (причем Арчи держится ручкой за отцовский палец). Однако фанаты пришли в восторг. Ранее, в честь Дня матери, герцог и герцогиня Сассекские показали и того меньше — только ножки своего ребенка.

В этот же день принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали на сайте Кенсингтонского дворца фотографию Уильяма с младшим сыном Луи, сделанную ранее, во время семейного визита на выставку цветов в Челси.

Между тем стало известно, что крестины Арчи состоятся в июле в часовне святого Георгия в Виндзоре — там же, где проходила церемония бракосочетания его родителей — Меган и Гарри. Королева Елизавета присутствовать не сможет. Семейный праздник возглавят дедушка Арчи принц Чарльз и его жена Камилла.

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