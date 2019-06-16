- 15:10 В честь Дня отца Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото своего сына Арчи
- 15:07 Во Львовской области из-за укуса змеи женщина попала в реанимацию
- 15:01 Порой мне нужен кто-то, чтобы просто вместе посмотреть телевизор, — Леонардо Ди Каприо
- 14:50 В Бродах джип насмерть задавил водителя фуры
- 14:36 Знаменитая кинозвезда отвергла принца Гарри из-за разницы в возрасте
- 14:34 Полиция назвала предварительную причину ночного взрыва в центре Киева
- 14:24 Суперголы в финале: Украина впервые стала чемпионом Европы среди слабослышащих
- 13:59 Поисковая спецоперация под Одессой: привлекли водолазов, но отыскать Дашу пока не удается
- 13:49 Голкипер прибежал на угловой к чужим воротам, а обратно вернулся на мотоцикле: забавное видео
- 13:37 Почти готовы: у Путина сделали новое острое заявление об объединении с Беларусью
- 13:09 Одесситов атакуют змеи: что происходит (фото и видео)
- 13:04 Троица-2019: что нельзя делать в этот день
В честь Дня отца Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото своего сына Арчи
В честь Дня отца, который празднуется в Великобритании и ряде других стран 16 мая, Меган Маркл и принц Гарри опубликовали у себя в Instagram новое, трогательное фото своего сына Арчи Харрисона Маунтбаттен-Виндзора, который родился 6 мая этого года. На снимке малыш виден только наполовину — его частично закрывают от зрителей папины руки (причем Арчи держится ручкой за отцовский палец). Однако фанаты пришли в восторг. Ранее, в честь Дня матери, герцог и герцогиня Сассекские показали и того меньше — только ножки своего ребенка.
В этот же день принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали на сайте Кенсингтонского дворца фотографию Уильяма с младшим сыном Луи, сделанную ранее, во время семейного визита на выставку цветов в Челси.
Между тем стало известно, что крестины Арчи состоятся в июле в часовне святого Георгия в Виндзоре — там же, где проходила церемония бракосочетания его родителей — Меган и Гарри. Королева Елизавета присутствовать не сможет. Семейный праздник возглавят дедушка Арчи принц Чарльз и его жена Камилла.
Читайте также: Знаменитая кинозвезда отвергла принца Гарри из-за разницы в возрасте.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!