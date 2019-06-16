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Королева Елизавета II встретилась с бывшей девушкой своего внука Гарри, которая играет в сериале ее прапрабабушку (фото)

Королева Елизавета II посетила в Виндзоре престижный турнир по поло, названный в честь нее самой — Cartier Queen's Cup. На этом спортивном мероприятии Ее Величество встретилась с бывшей девушкой своего внука принца Гарри — английской актрисой Дженной Коулман. Дженна и Гарри в течение недолгого времени встречались в 2015 году — за год до знакомства принца с его будущей женой, актрисой Меган Маркл.

Коулман играет в популярном телесериале «Виктория» британскую королеву Викторию в молодости — прапрабабушку Елизаветы.

Королева и актриса сидели рядом друг с другом, наблюдая игру. Между собой они, после того, как Дженна поприветствовала монарха (а та бросила на нее, как пишут СМИ, «неодобрительный взгляд»), не общались. 93-летняя Елизавета была в ярко-розовом пальто и платье того же цвета, но другого оттенка. 33-летняя Дженна выбрала сиреневое платье с цветочным узором. «Две королевы идут на поло», — написало издание Daily Mail.

Еще одним малоприятным сюрпризом для королевы стала фамильярность одного из игроков выигравшей команды. В нарушение протокола, запрещающего прикасаться к королеве, он положил руку на спину монархини, когда она поздравляла победителей.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», знаменитая кинозвезда отвергла принца Гарри из-за разницы в возрасте.

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