Знаменитая кинозвезда отвергла принца Гарри из-за разницы в возрасте (фото)

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После сообщений о том, что после знакомства с Меган Маркл принц Гарри встречался не только с ней, но и с молодой моделью, стало известно, что ранее Его Высочество был увлечен знаменитой кинозвездой. Как утверждает в своей новой книге американский автор Йен Халперин, британский принц всерьез пытался добиться расположения Дженнифер Энистон. Он годами ею восхищался, говорил приятелям, что она его любимая актриса, и считал ее достойной быть принцессой.

После того, как Гарри увидел фотографию Энистон на обложке мужского журнала GQ в 2009, он через своих друзей раздобыл телефон американской звезды и принялся забрасывать ее текстовыми сообщениями. Это было в период, когда звезда телесериала «Друзья» была одинока: она развелась с первым мужем Брэдом Питтом, но еще не начала роман со своим вторым супругом Джастином Теру. Тем не менее Энистон предпочла проигнорировать заигрывания Гарри, который моложе нее на 16 лет.

«Источник сообщил мне, что Дженнифер была в курсе увлечения Гарри, но не хотела подавать ему надежду из-за разницы в возрасте», — приводит издание Express словам Халперин.

Между тем британская пресса пишет, что жена 34-ленего Гарри Меган Маркл удостоилась высокой чести. Королева Елизавета пригласила бывшую американскую актрису погостить в ее любимом замке Балморал вместе с мужем и маленьким сыном Арчи. В этой шотландской резиденции Меган отметит 4 августа свое 38-летие. В ее честь королева распорядится испечь торт. Это также будет первый выезд Арчи за пределы его родного дома Фрогмор-коттеджа.

Ранее «ФАКТЫ» писали — принц Гарри сделал Меган Маркл «выговор» на балконе во время парада: в сеть попало видео.

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