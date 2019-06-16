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Шоу-бизнес

Модель, спортсменка и телеведущая: яркие фото жены Дмитрия Комарова Александры Кучеренко

16:45 16 июня 2019 837
Александра Кучеренко
Инф. «ФАКТОВ»

В сети показали фото «Мисс Украина-2016» Александры Кучеренко, которая недавно вышла замуж за своего бывшего партнера по по «Танцям з зірками», известного телеведущего Дмитрия Комарова.

Отметим, что сенсационно объявивший о женитьбе путешественник Дмитрий Комаров признался, что состоял в отношениях с Александрой Кучеренко еще до участия в конкурсе «Танці з зірками». По словам Комарова, его знакомство с Сашей состоялось на конкурсе «Мисс Украина 2016», где она победила, а он был в жюри.

Как писали «ФАКТЫ», известная украинская певица Алина Гросу, которая недавно тайно вышла замуж в Италии, решила показать фото своего мужа. Она опубликовала несколько фотоснимков в Instagram.

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